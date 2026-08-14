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Resumen

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Según Sky Sports, medio británico, se espera que el acuerdo implique una participación superior al 30 por ciento de este nuevo consorcio. (Foto: Chandan Khanna / AFP)
Según Sky Sports, medio británico, se espera que el acuerdo implique una participación superior al 30 por ciento de este nuevo consorcio. (Foto: Chandan Khanna / AFP)
/ CHANDAN KHANNA
Por Agencia AFP

Los propietarios estadounidenses del club inglés de fútbol del Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), anunciaron este viernes la cesión de una parte minoritaria de sus acciones a un grupo de inversores entre los cuales se encuentra el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

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