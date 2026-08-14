Los propietarios estadounidenses del club inglés de fútbol del Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), anunciaron este viernes la cesión de una parte minoritaria de sus acciones a un grupo de inversores entre los cuales se encuentra el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

El multimillonario estadounidense de 62 años figura en el consorcio 1892 Holdings, que hace referencia al año de fundación del Liverpool FC y que agrupa fondos procedentes también del empresario Amit Bhatia, de la familia Mittal y de la pareja formada por Elaine y Eduardo Saverin, ese último cofundador de Facebook, según el comunicado.

Tras la aprobación regulatoria, Bhatia asumirá la vicepresidencia del club e ingresará en el consejo de administración. Por su parte, Bezos representa su primera incursión en el mundo del deporte a través de la firma K5 Sports. El magnate estadounidense no ocupará un puesto directo en la directa.

FSG conservará el control operativo y la mayoría del accionariado justificando la operación en el valor estratégico que aportan estos nuevos socios para expandir la marca del club a nivel internacional, con especial atención en el mercado asiático y el desarrollo tecnológico.

Vale precisar que FSG adquirió el Liverpool en 2010 por 300 millones de libras cuando el club rozaba la quiebra y, tras una inversión total cercana a los 518 millones, la venta de este 30% le reportará más de 1.500 millones de libras.