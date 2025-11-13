Jeff Bezos, fundador de Amazon.com, volvió a referirse sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral, informó Bloomberg Línea.

Durante su participación en la reciente Italian Tech Week 2025, celebrada en Turín, Bezos afirmó que quien sea capaz de inventar será el tipo de profesionales que la tecnología jamás podrá reemplazar.

“Solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá ser sustituido por la IA: aquel que tiene la capacidad de inventar”, indicó. Para el empresario, la creatividad humana sigue siendo el elemento esencial que diferencia a las personas de las máquinas.

“La inventiva no solo impulsa la innovación. sino que es la base de todo avance tecnológico”. Además, recordó una lección de su infancia que marcó su forma de pensar. Durante un verano en el rancho familiar de Texas, reparó junto a su abuelo un buldócer que no funcionaba.

“Pasamos todo un verano arreglándose. Para sacar la transmisión, tuvimos que construir nuestra propia grúa. Ponme delante de una pizarra blanca y puedo generar cien ideas en media hora”. Reveló el magnate de 61 años con una fortuna de US$265 millones, quien agregue busca esa misma actitud en los candidatos que aspiran a trabajar en sus empresas.

No obstante, su visión sobre la inteligencia artificial es optimista. En una mesa redonda previa, organizada por CNBC Make It, el también fundador de Blue Origin, afirmó que no ve “como alguien puede estar desanimado si está vivo ahora mismo”.

“La IA hará que la calidad y la productividad de cada empresa aumente, cada compañía manufacturera, cada hotel, cada empresa de productos de consumo. Es difícil de imaginar, pero es real”, subrayó.