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Jerome Powell, actualmente presidente de la Fed, tendría nuevo sucesor. Sería Kevin Warsh, elegido por Donald Trump. Foto: GEC.
Jerome Powell, actualmente presidente de la Fed, tendría nuevo sucesor. Sería Kevin Warsh, elegido por Donald Trump. Foto: GEC.
/ Mel Musto
Por Agencia AFP

Las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente, en particular sobre la inflación, centrarán la reunión de esta semana de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central), posiblemente la última dirigida por su presidente Jerome Powell.

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