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Resumen

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La actual campaña de pesca de anchoveta atraviesa un escenario marcado por el calentamiento del mar y la suspensión temporal de la pesca por la alta presencia de juveniles. En entrevista durante el Día1 Summit, Jéssica Luna, presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), habló sobre el impacto que podría tener un agravamiento de las condiciones climáticas sobre el sector, las exportaciones y el empleo, además de la incertidumbre que existe alrededor de una eventual afectación de la segunda temporada de pesca.

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