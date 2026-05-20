La actual campaña de pesca de anchoveta atraviesa un escenario marcado por el calentamiento del mar y la suspensión temporal de la pesca por la alta presencia de juveniles. En entrevista durante el Día1 Summit, Jéssica Luna, presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), habló sobre el impacto que podría tener un agravamiento de las condiciones climáticas sobre el sector, las exportaciones y el empleo, además de la incertidumbre que existe alrededor de una eventual afectación de la segunda temporada de pesca.

- La primera temporada arrancó con una cuota de 1,91 millones de toneladas, pero ya se ha ordenado una suspensión por la alta presencia de juveniles. ¿Cómo está impactando esa suspensión al desarrollo de la campaña?

Esta temporada es una temporada especial. Desde inicios de año ya se tenían los informes del ENFEN sobre un calentamiento del mar, un posible Niño Costero e incluso proyecciones de un Niño Global hacia la segunda mitad del año.

Lo cierto es que la temporada inició con una acción muy oportuna y rápida, muy temprano, con una resolución del 1 de abril. Alrededor del 9 de abril estuvimos empezando a pescar en la zona centro-norte este recurso tan importante como es la anchoveta.

Inició bastante bien las primeras dos semanas y luego el ingreso de aguas cálidas empezó a afectar la distribución del recurso, es decir, la anchoveta se profundiza y hay mucha mezcla de juveniles de tallas menores.

Lo cierto es que, como siempre ocurre, hay un manejo pesquero y una gestión pesquera siempre en evolución, cuidando el recurso y la sostenibilidad del mismo. Empezaron a haber cierres de algunas zonas con alta presencia de juveniles y hoy tenemos desembarques por alrededor de 450 mil toneladas, que representan aproximadamente el 24% de la cuota total.

Hoy nos encontramos en una suspensión de 15 días justamente dada la alta presencia de juveniles, que es propia del calentamiento del mar por el Fenómeno de El Niño.

Pesca de la anchoveta en la zona sur del Perú. Foto: PRODUCE.

- Como bien menciona, se viene advirtiendo un calentamiento acelerado del mar en las últimas semanas. ¿La industria teme un escenario climático tan severo como el que golpeó a la pesca en 2023?

Ahora hay diferentes proyecciones, tanto de la NOAA como del ENFEN. Algunos, los más catastróficos, dicen que puede ser un Niño como el del año 1997-1998, terrible para el país.

Lo cierto es que el 2023 es el episodio más cercano que tenemos de Niño Costero y creo que es importante recordar qué pasó en ese momento para tener claro qué podría pasar.

En el 2023 se canceló la primera temporada de pesca, prácticamente hubo muy poca pesca, alrededor de 200 mil toneladas de desembarque en el año. Luego, la segunda temporada mejoró un poco porque el agua ya se enfrió.

Lo cierto es que se afectó sobre todo el ingreso de miles de pescadores que no pudieron pescar durante muchos meses del año. Hay un tema social bien importante.

En términos macroeconómicos, el PBI pesquero cayó 17% ese año y la economía nacional cayó 0,5%. Dada la importancia del sector pesquero, una afectación por fenómenos ambientales y oceanográficos puede golpear duramente lo social, pero también lo económico.

Hoy tenemos una primera temporada desarrollándose. Nuestras discusiones con el ministerio y el Imarpe, donde compartimos información y hacemos un monitoreo permanente de las condiciones ambientales y oceanográficas, hacen ver que tengamos esta suspensión, pero hay que seguir monitoreando.

En el 2023 se abrió una ventana de pesca en agosto y ahora seguramente hasta el 26 de mayo, cuando termine esta suspensión, se tendrán que revisar nuevamente las condiciones para ver si se alarga la suspensión o se abre alguna ventana para poder pescar.

Hoy día hay mucha incertidumbre, no hay una proyección certera sobre qué va a pasar con El Niño. Sabemos que hay aguas cálidas ingresando a nuestras costas, ondas Kelvin (pulsos de agua cálida que se desplazan por el océano Pacífico desde el oeste hacia Sudamérica) que están ingresando en mayo y junio, y que además hacia mitad de año podría haber un acoplamiento incluso con el Niño Global, lo cual sería terrible.

- ...porque el sector pesca venía ayudando a impulsar el crecimiento económico. Con las suspensiones actuales y el riesgo climático, ¿qué impacto podría sentirse en exportaciones, empleo y generación de divisas?

El sector pesquero es un motor de la economía peruana. Es un motor descentralizado, social y económico. Representa el 1,5% del PBI. Entonces, cuando le pasa algo al sector pesquero, la economía peruana se ve afectada.

Además, son 250 mil puestos de trabajo directos e indirectos. En el 2023, cuando no hubo primera temporada de pesca, uno iba a todos los puertos de la costa centro-norte y parecían ciudades fantasma, porque no solo el pescador no sale a pescar, también se afectan las ferreterías, los proveedores y muchas pymes alrededor.

El impacto es tremendo en términos de empleo y temas sociales. La clave aquí es la ciencia y el monitoreo permanente de las condiciones ambientales y oceanográficas para saber si hoy se podrá abrir alguna ventana de pesca en esta primera temporada y también si vamos a tener una segunda temporada.

Porque también existe un riesgo sobre la segunda temporada de pesca dependiendo de cómo cambien estas condiciones. Si no ocurriese esa segunda temporada, sin duda sería un efecto adverso no solo para el sector, sino para el país, tanto en términos económicos como sociales.

Foto: Andina.

- ¿La cadena de pagos del sector podría volver a tensionarse?

Las empresas pesqueras están acostumbradas. La alta variabilidad ambiental es lo común en el sector pesquero, entonces las empresas manejan estos riesgos.

Sin duda estos años son muy duros si es que se viene un Niño Global y se da el peor escenario, pero son empresas muy sólidas, que manejan esos riesgos y ya están tomando algunas medidas para poder ser eficientes frente a la incertidumbre que enfrentamos.

Lo cierto es que lo que más preocupa son los cientos de trabajos que dependen de esta actividad. No solo el trabajador pesquero, sino además miles de empresas proveedoras y todo el dinamismo que hay en los puertos pesqueros a lo largo del litoral.

- China sigue siendo el principal mercado para la harina de pescado peruana. ¿Qué tan dependiente queda hoy el sector frente a una posible caída de la producción?

Sin duda China es el principal mercado porque tiene una industria acuícola muy importante, pero yo creo que hoy tenemos una oportunidad enorme.

Si vemos a nuestros vecinos, han desarrollado acuicultura que genera importantes divisas, empleo e industria. Nosotros tenemos lo más importante para desarrollar esa industria, que es la harina y aceite de pescado.

Creo que hay una oportunidad justamente para impulsar una industria acuícola en el Perú, impulsando la conectividad y las condiciones sanitarias.

Sí, somos dependientes de China. Hoy hay cambios en los precios porque ya se está previendo que no se van a alcanzar los volúmenes de desembarque de años previos. En el 2025 hubo 4,3 millones de toneladas de desembarque y en el 2024 fueron 4,9 millones de toneladas.

Si ocurre un escenario catastrófico, estaríamos hablando de un golpe muy duro no solo para el Perú, sino también para nuestro mercado de destino y para la industria acuícola que depende de este alimento.

- En el panel en el que participó hablaba de recuperar el liderazgo y volver a prender el motor de la inversión privada. ¿Qué señales concretas debería dar el próximo gobierno para devolverle confianza al sector pesca?

En el sector pesca debo decir que en los últimos años ha habido cierta estabilidad en el Ministerio de la Producción. Hemos tenido un viceministro que se ha mantenido ya cuatro temporadas, lo cual no es normal en ese ministerio. Eso es positivo.

Los últimos ministros y el actual tienen un perfil técnico, lo cual ha sido importante porque pone en valor la importancia de líderes y autoridades técnicas que toman decisiones basadas en ciencia y no en criterios ideológicos o políticos.

El inicio de esta temporada justamente puso en jaque a Produce, porque ya se veían alertas de Niño Costero y condiciones complicadas. Felizmente se tomó una decisión junto con el Imarpe de hacer el crucero en el tiempo preciso para poder tener un informe que permitiera dictar el inicio de temporada muy temprano.

Hace muchas temporadas no se iniciaba tan temprano y eso permitió avanzar bastante antes de que se presentaran las condiciones cálidas.

En el Congreso, creo que la clave es dejar el populismo. Se ha hecho mucho daño al sector pesquero con propuestas populistas que han generado frustración.

Presidenta de la SNP, Jéssica Luna. (Foto: Hugo Pérez). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ Hugo LENIN

- En ese contexto, ¿qué medida urgente debería priorizar el próximo gobierno para darle estabilidad al sector?

Tenemos que tener un Estado eficiente que funcione para el ciudadano.

Estuve viajando los últimos meses a cada uno de los puertos pesqueros y las condiciones de los servicios públicos son terribles. Hospitales que atienden solo algunas horas al día y lugares que no tienen acceso a agua potable.

Lo cierto es que son nuestros trabajadores, nuestros pescadores y proveedores los que viven esa realidad.

La prioridad para el próximo gobierno debe ser tener un compromiso para volver a un Estado eficiente que provea servicios de salud y educación de calidad.

Nosotros como empresarios seguimos invirtiendo y apostando por el Perú, pero no es posible que el Estado no esté funcionando a la par.

- Entre el riesgo climático, la incertidumbre política y la situación económica global, ¿cómo ve al Perú y al sector pesca en este momento?

Sin duda hay preocupación por los shocks externos y porque vemos un gobierno que va un poco en piloto automático.

Pero también creo que tenemos una oportunidad de recuperar el dinamismo y el crecimiento económico. Esa es la única manera de generar empleo formal y reducir la pobreza.

Creo que hay una oportunidad de volver a prender los motores de la inversión privada y recuperar el crecimiento económico de la mano de un Estado eficiente que provea servicios públicos de calidad.