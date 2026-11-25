En un año desafiante para el sector aerocomercial por el alto costo del combustible para aviones, que ha repercutido en el precio, Francesa Luna, country manager de JetSmart, señala- durante Cade Ejecutivos 2026- que la aerolínea ha logrado crecer alrededor de un 8%. Además, comenta sobre las nuevas alternativas para resolver el debate sobre la TUUA de transferencia internacional en el aeropuerto Jorge Chávez y los efectos de El Niño.

- ¿Cómo cierra el año JetSmart, a pesar de no haber sido un año tan típico por algunos factores como el combustible?

Efectivamente, a partir de fines de febrero nos tocó lidiar con una coyuntura bastante desafiante. Tuvimos un incremento del combustible en el cual el precio del combustible de aviación casi se duplicó. Tuvimos alzas de alrededor del 80% y a pesar de esta coyuntura tan desafiante hemos logrado crecer poco menos del 10% en pasajeros entre enero y octubre de 2026.

Es por eso que en realidad contentos hemos buscado ser lo más eficientes posible y parte de esa eficiencia justamente viene por la flota que tenemos, que es la más joven de toda la región y la quinta de todo el mundo. Con ello se consume menos combustible y además también genera menos combustión, así que hemos estado competitivamente mejor posicionados para lidiar con esta crisis. Ya empezamos a ver tendencias hacia la baja en cuanto al combustible, así que vemos con bastante optimismo el 2027.

- ¿Hoy en día cuánto es lo que representa para JetSmart el costo del combustible?

De acuerdo a las cifras de IATA, el costo del combustible pasó de poco más del 25% a significar casi un 40%,más del 35% de los costos de una aerolínea, así que sí es un incremento bastante significativo.

(Foto: JetSmart)

- Aparte de tener la flota que les ayuda un poco a balancear esos sobrecostos que han tenido, ¿qué otras acciones han realizado desde la compañía teniendo en cuenta el modelo low cost que maneja tarifas más económicas?

Nosotros siempre vamos a buscar tener eficiencia en costos, tenemos una estructura bastante ágil y también vamos buscando constantemente nuevos productos que hagan que podamos optimizar los servicios que entregamos y también generar más revenue pero solo en función a lo que el pasajero necesita.

Nuestra propuesta de valor es que siempre el pasajero consuma solo lo que necesita, pero también le demos más servicios que pueda consumir con nosotros. Y a su vez también hemos trabajado mucho en tecnología, hemos lanzado y hemos potenciado mucho nuestro servicio de autogestión, que genera eficiencias y menores costos.

- ¿Han tenido que trasladar algunos costos igual al consumidor o lo han podido manejar con estos productos adicionales y eficiencias?

La verdad es que con los niveles de incremento que se han visto es muy difícil no hacer un traslado. Hemos tratado de mantener, de trasladar lo menos posible y hemos visto que la demanda felizmente sigue reaccionando de forma bastante positiva en el Perú.

- ¿En cuanto ha sido ese incremento?

Yo te diría que menos de la mitad de lo que ha subido el combustible.

- ¿Y dentro de lo que es el cierre del año, ¿cuáles son las cifras a nivel de pasajeros transportados y qué se espera para esta temporada alta?

Solo este año hemos trasladado a más de 2 millones de pasajeros y desde el inicio de nuestras operaciones en el 2022 vamos más de 8 millones de pasajeros transportados como JetSmart Perú. De esta cifra, 2 millones son pasajeros que han volado por primera vez, hemos acercado el viaje en avión a muchas personas que antes nunca habíamos podido experimentar.

Más allá de competir por tamaño o por ‘market share’, buscamos que más gente pueda volar y que la industria en general crezca porque el Perú todavía tiene una cifra bastante baja de pasajeros frente a la población en general.

- ¿Cuántas personas se transportan vía aérea en Perú?

Tenemos un ratio de 0,6 viajes por persona anualmente.En otros países, por ejemplo, en Chile, está en 1.2 viajes por persona, Colombia está en 0,9 viajes, así que hay bastante por crecer.

Francesca Luna, country manager de JetSmart, cuenta sobre las complejidades que han afrontado como sector por el alza del combustible y confía en que se ve una ligera tendencia a la reducción.

- En la temporada alta de fin de año, ¿cómo se mueve la demanda a fin de año o inicios del próximo?, ¿los destinos del norte se están afectando ante El Niño?

En el primer trimestre del año concentramos mucha de nuestra oferta en las rutas internacionales, con las que estamos creciendo. Durante el primer trimestre pasamos de siete frecuencias a la semana en la ruta Lima-Buenos Aires a doce. Es casi el doble, son cinco frecuencias más semanales. Estamos creciendo también mucho en las rutas a Medellín y las estamos conectando con Punta Cana. También estamos creciendo en las rutas a Santiago. Así que trasladamos bastante de nuestra operación hacia rutas internacionales en el primer trimestre del año.

También nos enfocamos mucho en los vuelos domésticos,porque sabemos que Cusco se repotencia mucho a partir del segundo trimestre. Pero es importante también recalcar que nosotros no hemos cancelado ninguna ruta del norte, a raíz del fenómeno de El Niño. Estamos coordinando con el sector público para asentar un puente ante cualquier necesidad que se presente,ya sea de traslados de pasajeros por emergencias (por El Niño) o de mercancía para afrontar las contingencias por el FEN.

- A estas alturas, ¿normalmente había una mayor cantidad de reservas o compras de pasajes hacia el norte para fin de año de las que hay actualmente?

Lamentablemente el peruano anticipa poco. Entonces, estando todavía a mes y medio,es difícil prever cómo se va a mover la demanda hacia fin de año, pero sí se está viendo un poquito de freno, sobre todo en las rutas hacia Piura.

- ¿Se estaría compensando con algunas otras rutas internas?

Estamos viendo un muy buen comportamiento en las rutas de Tarapoto,es un mercado que se está moviendo bastante bien, Arequipa también,y como te contaba, estamos creciendo bastante,sobre todo en enero, febrero, con las rutas internacionales.

- A nivel de market share, ¿cuáles son los objetivos de JetSmart?

De cara al próximo año estamos bastante optimistas,vemos un escenario positivo del lado de la tendencia del precio del combustible y también de los avances que se están teniendo en cuanto a la TUUA de transferencia internacional, así que, más que quizás ir a capturar una participación del mercado,lo que sí queremos es crecer fuerte, esto es que para el próximo año crezcamos a doble dígito. Si este año hemos crecido alrededor del 8%, quizá apuntaremos a crecer al doble de ese ratio,y eso haría que aumente nuestra participación del mercado,pero lo que más queremos es que aumente la cantidad de pasajeros.

Además, comenta sobre el efecto de El NIño en la demanda de viajes al norte. (Foto: USI)

- ¿Confiando en que el precio del combustible vaya cediendo en el primer trimestre del próximo año?

Esperamos eso. Hemos visto una tendencia en el último mes, diría yo,con una tendencia ligera a la baja. Esperamos que se sostenga y que continúe esa tendencia.

- Pero, ¿mientras tanto, sigue representando alrededor de ese 40%?

Sí, un poquito menos, estaría en 35%,pero sigue siendo un factor más relevante en este momento dentro de los costos de las aerolíneas.Y

- A nivel de la TUUA de transferencia,¿han habido algunas novedades al respecto? Estuvo la propuesta de LAP de que sea 37% menos de la tarifa actual y la del MTC que sea US$4 (sin IGV). ¿Cuál es la posición de JetSmart en ese sentido?

Cuando empezamos operación en 2022,la principal barrera con la que nos encontramos era que no había suficiente espacio en el aeropuerto para poder sumar operaciones o sumar vuelos.Hoy tenemos una infraestructura de primera. Vemos que la demanda está. Tenemos todas las condiciones para volver a potenciar Lima como un hub,volver a impulsar este crecimiento,que durante mucho tiempo estuvo contraído, quizás,justamente por barreras más desde el lado de infraestructura. Así que esperamos en realidad que estas conversaciones nos lleven a estar competitivos respecto a la región. El aeropuerto de Bogotá no tiene una TUUA de transferencia, el aeropuerto de Panamá tampoco. Sao Paulo lo tiene pero a una tasa bastante baja. Así que esperamos que ojalá se logre disminuir a un nivel en el que quede una zona inelástica y no haga que se frene la demanda.

“Estando todavía a mes y medio,es difícil prever cómo se va a mover la demanda hacia fin de año, pero sí se está viendo un poquito de freno, sobre todo en las rutas hacia Piura”.



- La propuesta de que sea US$4, que es la que está proponiendo el MTC,¿les parece que sería la ideal?

La verdad es que la reducción es bastante significativa,de los más de US$10 actuales a US$4 (sin IGV),pero creemos que todavía hay espacio para reducirlo un poco más y asegurar que estemos en la parte inelástica de la curva de demanda, que no sea un monto que pueda afectar la decisión de compra porque si bien son US$4, hay que sumarle luego el IGV, hay que pensar en que muchas veces la gente viaja en familia. Muchos de los destinos que tenemos en conexión pueden ser Punta Cana, Cancún, el Caribe, Cartagena, Medellín, así que cuando ya empezamos a multiplicar esas tasas,la verdad es que pueden ser significativas en la decisión de compra sobre si viajar vía Lima o vía Panamá.

- ¿Están de acuerdo entonces con incorporarla en la tarifa final,que era uno de los requerimientos que estaba haciendo también el MTC? ¿han conversado sobre el tema?

Hemos venido conversando como gremio, estamos dispuestos a conversar e identificar cuál es el mejor formato para que ni aerolíneas ni pasajeros se vean perjudicados con costos adicionales, ya que finalmente estos costos adicionales se trasladan al pasajero. La recaudación implica para nosotros un costo, pero creo que estamos ya próximos a poder también- como gremio- ya llegar a un consenso también con el concesionario.

Pero, claro, el tema de la TUUA de transferencia internacional es más un tema de concesionario con la autoridad y nosotros estamos siempre atentos a que sea lo mejor para el mercado, para la demanda y que no nos afecte el potencial que tenemos ahora con este nuevo aeropuerto.