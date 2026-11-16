El Jockey Premium Outlet iniciará su marcha blanca este martes 17 de noviembre y tendrá su inauguración oficial el jueves 19. Ubicado junto al Jockey Plaza, cerca de la intersección de las avenidas Javier Prado y Panamericana Sur, en Surco, el nuevo espacio comercial incorporará una oferta de alrededor de 70 marcas nacionales e internacionales.

Según informó el Jockey Plaza en su cuenta de LinkedIn, el proyecto se desarrolla sobre un terreno de 40.000 m2 y contempla aproximadamente 8.500 m2 de área arrendable. Su infraestructura incluirá tres plazas gastronómicas, más de 1.000 estacionamientos y distintas vías de acceso.

La inversión anunciada es de US$17 millones por parte del Jockey Plaza y cerca de US$10 millones adicionales de los operadores para implementar sus establecimientos, según reportó el medio especializado FashionNetwork.

Mariana Becerra, directora comercial y de Marketing del Jockey Plaza, explicó a El Comercio hace algunos meses que el proyecto llevaba cuatro años de preparación y que identificaron una demanda de marcas interesadas en ingresar al país con este formato.

Sobre la ubicación, Becerra destacó la accesibilidad desde la Panamericana Sur y la avenida Javier Prado.

¿Qué marcas tendrá el outlet?

Entre las firmas anunciadas por el propio Jockey Plaza figuran Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, New Balance, Converse, Steve Madden, Crocs, Diesel, Asics, Columbia, Samsonite y Rosen. La relación también incluye a Crepier y Sol Alpaca, dentro de una propuesta que abarca moda, calzado, artículos deportivos, accesorios y productos para el hogar. Becerra mencionó también a Malva en su versión outlet, Vision Center, Desigual y Vans entre las marcas que formarán parte del outlet.

FashionNetwork informó, además, sobre la incorporación de Nautica, Timberland, The North Face, Havaianas y Prüne, así como de Bruno Ferrini, Maison Arabia, Chronos y Babymanía.

El desarrollo del outlet fue adelantado por Día1 en abril del 2025. En esa oportunidad, Juan José Calle, gerente general del Jockey Plaza, explicó que el nuevo espacio serviría como un canal de salida para los inventarios que distintas marcas buscan liquidar.

Becerra también explicó que las marcas traerán colecciones destinadas específicamente al canal outlet, con variedad de tallas, no solo saldos de las tiendas convencionales.

La ejecutiva adelantó que la propuesta contemplaría descuentos permanentes que podrían estar en alrededor del 50%.