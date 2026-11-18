El Jockey Premium Outlet, del Grupo Jockey Plaza, abrió hoy sus puertas como parte de la marcha blanca del nuevo espacio comercial y tendrá su inauguración oficial este jueves 19 de noviembre. En una ubicación estratégica, al lado del Jockey Plaza -en la intersección de las avenidas Javier Prado y Panamericana Sur, en Surco-, el nuevo Premium Outlet pretende ser el primero dentro de la ciudad, comentan desde la compañía.

Este ambicioso proyecto contará con 75 marcas, entre locales y módulos, sobre una superficie de 8.000 metros cuadrados arrendables, en un terreno de 40.000 metros cuadrados. En su primer día, el Premium Outlet inició operaciones con 30 marcas, tendrá 60 abiertas el jueves y apunta a tener el 100% de su oferta operativa el 1 de diciembre, de cara a la campaña navideña, comenta Mariana Becerra, directora Comercial y de Marketing del Jockey Plaza.

La ejecutiva destaca que esta apertura responde a una demanda tanto de consumidores como de marcas por contar con una propuesta de outlet dentro de la ciudad. Su desarrollo, agrega, busca atender esa oportunidad con descuentos permanentes, colecciones específicas para este formato y una operación independiente a la del centro comercial vecino.

Jockey Premium Outlet. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

“Realmente nosotros generamos esta propuesta porque hay una demanda real de tanto clientes como marcas para tener un outlet en la ciudad”, afirma la ejecutiva.

En cuanto a este Premium Outlet, la ejecutiva sostiene que uno de sus principales diferenciales frente a otros formatos similares es que han impulsado que la mayoría de las marcas importe colecciones exclusivas de outlet para abastecer sus locales. Así, el proyecto busca que la oferta no esté concentrada principalmente en productos sobrantes o con disponibilidad limitada de tallas.

“La mayoría de marcas está haciendo eso, ha importado sus colecciones de outlet para abrir este espacio”, anota.

El Jockey Premium Outlet tiene 8.000 m2 arrendables. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

No obstante, remarca que esto no implica que desaparezcan las liquidaciones, pues varias tiendas también ofrecerán saldos de otras colecciones. No obstante, estas no constituirán la mayor parte de su surtido.

“Tampoco se trata de replicar la oferta más reciente de las tiendas tradicionales del Jockey Plaza, sino de desarrollar una propuesta diferenciada en productos y precios”, afirma.

Es así que la estrategia comercial del Premium Outlet se apoya en descuentos permanentes, con ofertas de 30%, 40% y, en algunas marcas, de 50% sobre sus precios regulares.

La apertura, por supuesto, coincide con el inicio de la campaña navideña. De hecho, Becerra indica que este año por el fenómeno de El Niño se ve tiendas que han adelantado sus descuentos y que están bastante agresivos en el pricing.

El Jockey Premium Outlet tiene 75 marcas. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

“Vemos desde hace algunos años que el cliente no espera al 20 de diciembre para comprar sino que adelanta sus compras navideñas impulsado por campañas de descuentos, como los eventos de comercio electrónico y el Black Friday, que desde hace varios años incentivan que las compras inicien antes”, explica.

Ante el alza de las temperaturas a causa de El Niño, la ejecutiva reconoce que esto impacta en el consumo de ciertas categorías, como ropa más ligera. Al ser un espacio abierto, el Jockey Premium Outlet ha optado porque todas las tiendas cuenten con aire acondicionado permanente y que las zonas comunes tengan sombra. Además, la compañía ha dispuesto de equipos de ventilación en diferentes puntos del ‘mall’ para refrescar a los consumidores.

Ticket promedio y oferta

En el outlet, al tener un comportamiento de consumo de mayor volumen, se espera un ticket promedio de S/400, proyecta Becerra. De hecho, subraya que, durante Navidad, este indicador suele incrementarse alrededor de 20% en los centros comerciales, pero aún no se sabe cuál será la tendencia en el outlet.

Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

Si bien la ejecutiva prefiere no comentar la expectativa de afluencia de personas que visitarían el outlet en el primer mes, dentro de las proyecciones iniciales de ventas estima que estas serán entre US$400 y US$500 por metro cuadrado durante los primeros meses de operación.

“Las primeras semanas permitirán construir una previsión de visitas, mientras que el desempeño navideño servirá para delinear las perspectivas del 2027, que será el primer año completo de operación de este formato”, apuntó.

En la actualidad, el outlet tiene una ocupación del 95% mientras que el 5% restante se encuentra en negociación. La expectativa de la ejecutiva es completar la colocación en un plazo de dos a tres meses, con propuestas de moda, deporte y accesorios. A nivel de ingresos por renta, publicidad y parkig esrima que pueda alcanzar los US$5 millones.

Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

¿Qué marcas abrieron y cuáles abrirán hasta diciembre?

Dentro del mix de marcas del Premium Outlet, aunque la categoría de moda es la más importante a nivel de oferta, se percibe que deporte y decoración son dos segmentos relevantes.

De hecho, la ejecutiva tiene especial expectativa por esta categoría que considera un ancla para los outlets. Por el lado del segmento de decoración, destaca que la propuesta que tiene el outlet busca atender una oportunidad de oferta hacia Lima Este.

En decoración, la ejecutiva enfatiza la presencia de Rosen Outlet, Kulhaus y Casa 100. En moda, menciona a marcas como GAP Factory, que marcan la diferenciación del outlet respecto del Jockey Plaza, donde la marca cuenta con su tienda tradicional.

GAP Factory es una de las 30 marcas que abrieron en la marcha blanca. Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

Dentro del recorrido que realizó este Diario durante el primer día de marcha blanca, pudimos ver también marcas como Bubba, Leonisa, Guess, Sifrah, Prune, Samsonite, Tommy HIlfiger, Calvin Klein, Babymanía, Leonisa, Kitchen Center, Columbia, Guess, Levi’s, Crocs, Bimba y Lola, Tous, entre otras tiendas abiertas. Mientras que algunas como Adidas, Sunglass Hut o Malva Outlet aún no han abierto sus puertas.

“Más del 30% de las marcas presentes al momento de la entrevista no forma parte de la oferta del Jockey Plaza”, añade Becerra. Así, el outlet busca complementar el portafolio del grupo, además de ofrecer otro formato de compra.

En cuanto a la rotación del formato, la ejecutiva comenta que la permanencia de las marcas también tendrá una dinámica propia, diferente a la de los ‘malls’, dado que los contratos duran- en promedio- entre tres y cinco años. Es por eso que anticipó una rotación menos frecuente que en el Jockey Plaza.

Como parte de la oferta, el outlet tendrá una propuesta con tres plazas gastronómicas, cada una con dos operadores, además de módulos que llevarán la oferta total a 10 opciones de alimentación. El enfoque está puesto en acompañar una visita de compra más rápida, con alternativas para desayunar, almorzar o consumir café, helados y jugos.

Así también, Becerra adelanta a El Comercio que se incorporarán experiencias inmersivas y un operador de entretenimiento infantil en la zona de estacionamientos.

Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

Segunda etapa y marcas en espera

La primera etapa del outlet demandó una inversión conjunta cercana a S/80 millones, considerando los desembolsos del grupo Jockey Plaza y de las marcas que están en el proyecto. Es así que aproximadamente S/50 millones correspondieron a la inversión del Jockey Plaza, de acuerdo con Becerra.

Como dijo anteriormente la ejecutiva, el proyecto tomó un tiempo de preparación de cuatro años, tiempo en el que identificaron una demanda de marcas interesadas en ingresar al país con este formato, pero una vez decididos, la construcción tomó alrededor de 11 meses.

¿Habrá segunda etapa? Becerra comenta que el terreno permite crecer y que si bien ya existe una lista de espera de marcas interesadas en una segunda etapa, la decisión y sus plazos estarán sujetos al desempeño comercial del proyecto.

“Todavía tenemos espacio de crecer tanto horizontalmente como vertical. Y es algo que se va a ver, en verdad, también con la respuesta de las ventas y con la respuesta del público”, menciona. De darse una segunda etapa, Becerra avizora que esta pudiera verse para el 2028 o 2029.

Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

“Esta primera etapa nos ha tomado 11 meses de construcción. La ampliación sería rápido a nivel constructivo, entre permiso y construcción, pero primero hay que ver el resultado”, remarca.

La ejecutiva no descarta que el grupo evalúe abrir otros outlets en el futuro. No obstante, subraya que el proyecto actual todavía dispone de espacio para expandirse.

¿Auge del formato outlet?

La ejecutiva resalta la mayor demanda por este formato en el país y también el espacio que aún tiene para desarrollarse.

“Si comparamos el Perú con un país vecino como Chile, todavía tenemos mucho menos outlets que allá. Acá contamos con tres o cuatro proyectos y allá son alrededor de 10 outlets. Entonces todavía hay capacidad de crecimiento”, señala.

De hecho, si se mide por metros cuadrados arrendables (ABL), dentro del total de los centros comerciales en el Perú, menos del 2% son formato outlet, cuando en Chile está alrededor del 7%, revela la ejecutiva.

Foto: Hugo Pérez. / HUGO PEREZ

“Todavía hay alternativas de crecimiento, las marcas lo piden, el cliente también, ya que tener la posibilidad de contar con sus marcas favoritas en versión promocional es atractivo para todos”, refiere.

¿Qué debe pasar para que haya más outlets? Becerra indica que deben pasar varias cosas como una mezcla de ubicación, con el objetivo de que se atraiga a las marcas y a los operadores, junto con la demanda del público.