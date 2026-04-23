Por Fiorella Gil Mena

El relevo en la cúpula de Apple marca el inicio de una nueva etapa para una de las empresas más valiosas del mundo. Desde el 1 de septiembre, John Ternus asumirá como CEO, tomando la posición de Tim Cook, quien continuará vinculado a la empresa como presidente del directorio. La transición llega en un momento clave: la compañía debe consolidar su liderazgo en hardware mientras define su estrategia frente al avance de la IA.

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