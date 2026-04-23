El relevo en la cúpula de Apple marca el inicio de una nueva etapa para una de las empresas más valiosas del mundo. Desde el 1 de septiembre, John Ternus asumirá como CEO, tomando la posición de Tim Cook, quien continuará vinculado a la empresa como presidente del directorio. La transición llega en un momento clave: la compañía debe consolidar su liderazgo en hardware mientras define su estrategia frente al avance de la IA.

¿Quién es John Ternus? Lejos de ser un fichaje externo, Ternus representa la continuidad interna. Lleva cerca de 25 años en Apple, donde ingresó en 2001 al equipo de diseño de productos y fue escalando posiciones hasta convertirse en vicepresidente senior de ingeniería de hardware en 2021.

Desde ese rol, ha liderado el desarrollo de algunos de los productos más icónicos de la compañía, como el iPhone, la Mac y dispositivos más recientes como el Apple Vision Pro. También estuvo detrás de nuevas líneas como los AirPods y de hitos estratégicos como el uso de chips propios (Apple silicon).

El relevo en la cúpula de Apple marca el inicio de una nueva etapa para una de las empresas más valiosas del mundo. / Adam Gray

“Habiendo pasado casi toda mi carrera en Apple, he tenido la suerte de haber trabajado bajo Steve Jobs y de haber tenido a Tim Cook como mi mentor”, dijo en un comunicado de prensa en el que se anunciaba su nuevo cargo, el lunes pasado.

Su nombramiento no sorprende del todo ya que desde hace al menos un año figuraba como uno de los principales candidatos a suceder a Cook, especialmente tras la salida de otros ejecutivos clave.

El legado de Tim Cook

El reto de Ternus es particularmente importante. Tim Cook asumió como CEO en 2011, tras la muerte de Steve Jobs, y lideró una etapa de expansión sin precedentes.

Bajo su gestión, Apple pasó de tener una capitalización de mercado de unos US$350.000 millones a alcanzar los US$4 billones. Los ingresos anuales también se multiplicaron, pasando de US$108.000 millones en 2011 a más de US$416.000 millones en 2025.

Cook no solo consolidó el negocio del iPhone, sino que diversificó la compañía hacia servicios digitales y nuevas categorías como el Apple Watch, los AirPods y Apple TV+. Además, fortaleció la presencia global de la empresa y su relación con gobiernos y cadenas de suministro clave.

El reto de Ternus es particularmente importante. Tim Cook asumió como CEO en 2011, tras la muerte de Steve Jobs, y lideró una etapa de expansión sin precedentes. | Crédito: HANDOUT / APPLE INC. / AFP

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber sido digno de confianza para liderar una empresa tan extraordinaria”, dijo Cook en un comunicado de prensa, quien ahora asumirá un rol más estratégico enfocado en relaciones institucionales y supervisión global.

El gran reto: definir el futuro en la era de la IA

Si Cook consolidó el negocio, Ternus deberá reinventarlo. La principal incógnita gira en torno al papel de Apple en la IA, un terreno donde compite con gigantes como OpenAI y Google.

El propio Ternus ha anticipado la ambición de esta nueva etapa: “Estamos a punto de cambiar el mundo una vez más”, afirmó en el mismo comunicado, subrayando que la compañía cuenta con “una hoja de ruta increíble por delante”.

Su perfil, centrado en hardware, sugiere una estrategia diferenciada, integrar la IA profundamente en los dispositivos, más que competir únicamente en software. Analistas coinciden en que esta visión podría reforzar el ADN de Apple, donde el control del ecosistema —desde el chip hasta la experiencia de usuario— ha sido clave.

Sin embargo, el desafío es urgente ya que Apple aún no ha presentado una estrategia de IA tan clara como la de sus competidores, y recientes retrasos en la evolución de Siri han evidenciado esa brecha.

Continuidad y cambio

La transición también refleja una apuesta por el equilibrio entre continuidad y renovación. Cook seguirá involucrado como presidente del directorio, apoyando al nuevo CEO en decisiones estratégicas y relaciones globales.

“John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad”, destacó Cook. “Es, sin duda, la persona idónea para guiar a Apple hacia el futuro”, agregó.

Al mismo tiempo, la elección de un ingeniero puro como CEO marca un giro respecto al perfil más operativo y financiero de Cook. Todo apunta a que la innovación en hardware volverá a ocupar el centro de la estrategia, especialmente en un contexto donde la IA podría dar origen a nuevos dispositivos y formas de interacción.

“John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad”, destacó Cook.

Se espera que en su próxima Conferencia Mundial de Desarrolladores, Apple presente una actualización relevante de su asistente virtual, en un intento por acortar distancia frente a soluciones como OpenAI y Google. En paralelo, el mercado sigue de cerca otro posible hito: el lanzamiento del primer iPhone plegable, previsto para septiembre que según Bloomberg, podría marcar un nuevo punto de inflexión en la estrategia de producto de la compañía.