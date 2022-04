En las últimas semanas el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) impulsó tres medidas controversiales: el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo, la restricción de la tercerización en áreas nucleares de las empresas y el aumento de la remuneración mínima vital (RMV). Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, analiza las propuestas.

—El MTPE presentó el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo sin que esta medida sea discutida en el Consejo Nacional de Trabajo. Esta semana se anunció que habrá un cronograma para debatirlo en dicho organismo. ¿Qué errores tuvo esta primera versión?

El primero es que debió debatirse antes de prepublicarse, porque hay contradicciones de acuerdos previos. Por ejemplo, las tercerizaciones fueron aprobadas por el Estado, trabajadores y empresas. Ahora el MTPE decidió solo que la tercerización en áreas nucleares está prohibida y lo incluyó en el anteproyecto.

—El anteproyecto tampoco plantea medidas que impulsen la generación de empleo formal. ¿Qué efectos puede tener que se legisle sin tener en cuenta a los trabajadores informales?

Esta propuesta se enfoca verdaderamente solo en el 23% de empleados formales en el Perú. Para el 77% restante que es informal no hay norma. En concreto, las medidas solo aplicarían a aproximadamente dos millones de trabajadores en una población económicamente activa (PEA) de 17 millones. Esto dejaría de lado a los informales, a quienes no tienen seguro social, a los que ganan menos que la RMV y a los independientes. Esto desincentiva la generación del empleo formal. No es razonable.

—¿Cómo el proyecto afecta al empleo formal?

Uno de los contratos que alentaba la formalidad es el referido a la ampliación de actividades. El Estado decía que si creas nuevos puestos puedes tener contratos fijos hasta por tres años. Ahora eso se derogaría y solamente las nuevas empresas podrían contratar a plazo fijo. Por ejemplo, una empresa que está en crecimiento, una tienda de abarrotes, que busca abrir otra tiendita no podría contratar trabajadores a plazo fijo. Entonces eso es un desincentivo para la contratación temporal, para la formalización.

—El MTPE anunció que a través de Lurawi Perú, nuevo nombre de Trabaja Perú, otorgará 200 mil empleos temporales para jóvenes peruanos este año. ¿Es coherente lanzar al mercado estas medidas cuando con su agenda se está complicando la contratación formal?

Este tipo de empleo que genera el gobierno es temporal y no es sostenible. O sea dan trabajo e ingresos, pero son salvatajes temporales: en ningún caso le van a permitir al joven tener una habilidad interesante para el mercado y así poder reubicarse con facilidad. No mejora su empleabilidad.

—Entonces sí considera que hay una incoherencia entre que el Estado priorice este tipo de trabajos, mientras que eleva las barreras de contratación con otras iniciativas.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuánto empleo formal va a generar este primer código de trabajo? ¿Qué hará el Estado para las microempresas y sus empleados? ¿Cuál es el paliativo para que las empresas sigan contratando a pesar de estos estos desincentivos? Al final dar más beneficios laborales no genera más formalidad

—El MTPE asegura que impulsa estas normas a favor del trabajador. ¿Es así?

Más bien, en las medidas del MTPE hay desincentivos para la creación del empleo formal. Aunque suene lejana la aprobación del anteproyecto, ya hay empresas que ralentizan sus inversiones y tienen actitudes conservadoras respecto a la generación de empleo.

“La rigidez [de las medidas] y los mayores costos laborales van a generar más desempleo”. Jorge Toyama Socio del estudio Vinatea & Toyama

—¿Cómo afectaría que la RMV sea actualizada cada dos años como plantea la propuesta del MTPE?

Lo positivo es que da predictibilidad, se sabe que en cada dos años se fijará un nuevo mínimo. Pero nuevamente eso no lo dice el diálogo social. Aquí el Estado le dio la espalda al diálogo social.

—Entre noviembre del 2021 y enero del 2022, en Lima hubo 477 mil personas desempleadas, un 8,9% de la PEA. ¿Es un buen momento aumentar el sueldo mínimo?

Hoy el desempleo es el doble del promedio de la del año 2000. Hoy en Lima hay la misma cantidad de desempleados que había en todo el Perú hace cinco años. ¿Cómo el desempleado conseguirá trabajo con una RMV mayor, con un decreto que restringe la tercerización en actividades nucleares y con un proyecto que no tiene ni una norma que promueva la formalización?

—De aprobarse las medidas del anteproyecto como están contempladas, ¿cuáles serían las consecuencias?

La rigidez y los mayores costos laborales van a generar más desempleo, o que los trabajadores caigan al subempleo o la informalidad. Al final del camino, estos proyectos van a generar que haya más protección para los trabajadores, pero menos trabajadores protegidos.