En el marco de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco, Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), habló con El Comercio sobre las perspectivas económicas del Perú para el 2027, las reformas que considera necesarias para impulsar la inversión y la posición del gremio sobre el próximo aumento de la remuneración mínima vital.

-¿Cómo ven desde Confiep las perspectivas para el Perú al cierre de este año y de cara al 2027, cuyo primer semestre estaría marcado por El Niño?

El Perú tiene dos cosas fabulosas. Una es el potencial que tiene en su geografía, el potencial minero, el potencial pesquero, el potencial agrícola, el potencial incluso de hidrocarburos que no estamos explorando y, por lo tanto, estamos desperdiciando ese potencial. Tenemos también los números macroeconómicos, que son una base absolutamente sólida para atraer inversiones. Pero por el otro lado tenemos una estructura política y un desempeño político que está funcionando muy mal.

Entonces, si nosotros alineamos las cosas y logramos que el tema político funcione mejor, el Perú tiene potencial para crecer un 5%, 6%, 7% nuevamente.

Eso es lo que ve el inversionista. Ve unos números macroeconómicos tan interesantes y ve el potencial que tiene en varias industrias. Sigue siendo atractivo a pesar del deterioro político que hay.

-En el ámbito político, ¿qué es lo principal que se debería mejorar a corto plazo para gatillar lo que menciona?

Tenemos que hacer la reforma del Estado. Eso es ineludible. Tenemos que volver a un Estado eficiente, meritocrático, donde los funcionarios hagan su trabajo y lo hagan rápido, de forma oportuna. Que no se demoren años.

Tenemos que destrabar porque tampoco es siempre culpa del funcionario. Al funcionario que tenía antes 10 requisitos ahora le ponen 15, 20. Y ahora ya no es un funcionario, sino 20 funcionarios, porque ponen requisitos en una institución, en otra, en otra. Los trámites, o permisos, mejor dicho, que antes eran 10, 15, se han multiplicado y ahora son 200 permisos para el mismo rubro. Eso hay que destrabarlo inmediatamente. Es súper urgente hacerlo.

Luego tenemos que tener una mejor representación política y fortalecer de alguna forma la política para que lleguen mejores representantes. Tenemos que combatir la corrupción, tenemos que acabar con ese drama que son las obras abandonadas que tiene el país. Por ese lado hay mucho trabajo que hacer.

-A propósito de las obras paralizadas, ¿cómo ve la descentralización y qué se puede mejorar con la llegada de nuevos gobernadores regionales?

La descentralización no ha funcionado. Y hay que reconocerlo. Hay que empezar por reconocer todos, en las provincias también, en las regiones también, que la regionalización no ha funcionado, ha fracasado. Entonces hay que repensarla. Seguramente va a ser muy difícil quitarles atribuciones a las regiones, atribuciones que hoy tienen, que ya se han ganado.

Pero sí hay que poner algunos candados. No puede ser, por ejemplo, que los nuevos alcaldes o incluso los mismos alcaldes inicien obras habiendo abandonado las anteriores. No puede ser que no ejecuten sus presupuestos de inversión. No puede ser que se dediquen a hacer obras micro, atomizadas, que no generan ningún impacto, que no hacen nada por acortar la brecha que tenemos.

Ahí sí hay que regular y hay que hacer las cosas de forma distinta para que tengamos un Estado que haga las cosas bien y que sus inversiones acorten las brechas. Que sean inversiones en salud que le sirvan a la población, que sean inversiones en educación que le sirvan a la ciudadanía, que no hagamos más remodelaciones de plazas de armas, que no pongamos más primeras piedras. Debería estar prohibido poner primeras piedras si es que no se han terminado las obras anteriores.

Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), habló con El Comercio sobre las perspectivas económicas del Perú para el 2027, las reformas que considera necesarias para impulsar la inversión y la posición del gremio sobre el próximo aumento de la remuneración mínima vital. | Foto: Joel Alonzo

-Ante el impacto de El Niño, ¿creen que el segundo tramo del aumento del sueldo mínimo debería aplicarse en el primer semestre del 2027 o postergarse?

Nosotros hemos mantenido una posición y hemos expresado claramente que este segundo tramo debe aplicarse cuando termine el fenómeno de El Niño.

Ya se dio un primer tramo con el cual nosotros teníamos observaciones, pero ya está hecho. Ahora este segundo tramo hay que pensarlo bien porque afecta a la formalidad. Eso es lo que hay que entender claramente.

No es que afecte a la gran empresa, a la corporación. Afecta al micro, al pequeño, al que quiere formalizarse y le ponen este costo adicional y vuelve a la informalidad. O no logra dar el salto a la formalidad. Y un país que tiene por arriba del 70% de informalidad laboral tiene que pensar también en eso.

-Con el repunte que se espera para el segundo semestre tras El Niño, ¿creen que el Perú puede alcanzar el crecimiento de 4% que menciona el MEF para el 2027?

Yo creería que podemos acercarnos.

-¿Qué hace falta para llegar?

Yo creo que es una meta bien puesta. Es una meta ambiciosa, no inalcanzable. Pero las metas que se tiene que poner el MEF tienen que ser ambiciosas. El MEF no se puede poner crecimientos pequeños porque tiene que ser el gran vendedor, tiene que ser el embajador del crecimiento económico. Entonces es saludable que se pongan metas ambiciosas.

El próximo año va a ser complicado, sobre todo el primer semestre. Creo que sí podríamos llegar y luego tendríamos que aspirar, en los siguientes años, habiendo hecho las reformas que mencionábamos, a crecimientos mayores al 4%.

-¿Sin esas reformas cree que no podríamos alcanzar el potencial que tiene el crecimiento?

Sin duda. Sin las reformas es muy complicado porque necesitamos un Estado que acompañe, no un Estado que trabe, no un Estado que obstaculice. Necesitamos un Estado que haga que las inversiones fluyan, que los emprendimientos tengan buenos resultados para que crezcan. Y todo eso acompaña el crecimiento económico.

Además, el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo. Debe ser un medio para lograr el bienestar de cada vez más ciudadanos.