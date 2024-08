El titular del MEF sostiene que el desempeño de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ha mostrado la necesidad de crear el nuevo Ministerio de Infraestructura. Además, sostiene que el aumento del sueldo mínimo está previsto este año, en el período 2024-2025. “Estamos esperando que la reactivación muestre realmente resultados mucho más sostenibles”, dijo el ministro.

¿A cuánto asciende el costo fiscal de todas las promesas incluidas en el mensaje presidencial de 28 de julio?

Depende de los años en los que estos proyectos se van a hacer. El costo depende de los 2-3 años en los cuáles pueden dividirse estos proyectos. Estos compromisos están relacionados con algunos aumentos. Todavía no se ha especificado el monto de los aumentos. Hemos conversado sobre que deberían hacerse por tramos. Por ejemplo, en el caso de los aumentos de los militares y fuerzas policiales. Y de igual manera en el caso del aumento de los S/100 por Pensión 65. Pero, no se ha todavía cuantificado cuánto es por año, porque eso hay que hacerlo por tramos y hay que hacerlo dosificado en función a las demandas financieras que tenemos dentro del presupuesto. Pero, son compromisos que hay honrar en el futuro.

¿Podríamos asegurar, ministro, que en lo que queda del año vamos a ver un esfuerzo político desde el Ministerio de Economía para asegurar el déficit fiscal, más allá del cambio de la regla fiscal?

La regla fiscal es de hasta 2,8% del PBI, ese es nuestro compromiso. Como ministerio nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para garantizar ese compromiso. Estamos haciendo todos los esfuerzos desde la parte tributaria con el control de los gastos y la reducción de gastos innecesarios. No debe quedar la menor duda en ese aspecto.

Existen muchos comentarios y preocupaciones, sobre todo de cara a las agencias calificadoras. ¿Podríamos asegurar que el déficit este año no va a tocar el tope de 2,8% del PBI?

Vamos a estar dentro del rango comprometido.

¿Vamos a estar un poco más abajo del 2,8%?

No es tan fácil decir, “2,8% exacto”, porque ejecutas y muchas veces la ejecución del gasto no depende del ministerio, sino de las unidades ejecutoras y de cómo vienen devengando. Lo que sí puedo garantizarles, como digo, que vamos a estar en el rango de hasta 2.8%. Le garantizo que no vamos a hacer contabilidad creativa.

No vamos a ver, por ejemplo, un adelanto de utilidades del Banco de la Nación como se vio en el pasado.

No, nada que ver.

Uno de los temas que surgió en el mensaje de 28 de julio fue el nuevo Ministerio de Infraestructura, ¿hubo consenso en el Gabinete al respecto?

Sí. En el Consejo (de ministros) hay consenso en todas las medidas, no sé por qué la pregunta. Pero, en general hay algunos matices que ayer conversamos en el Consejo sobre transferencias y cómo se va a ir progresivamente implementando este nuevo ministerio. Y, como lo dijo el premier, yo les sugerí comenzar por las grandes obras para después ir incorporando obras menores o de menor cuantía. Por ejemplo, Fondepes no lo vas a poner desde el principio. Además, veo que mucha gente opina sin haber leído bien el documento. Por ejemplo, veía que opinaban cómo ProInversión va a estar dentro de este nuevo ministerio. La verdad es que ProInversión no va a estar dentro del ministerio.

Lo que también se critica es que sería un nido de corrupción, que concentraría mucho poder.

Sí, pero esas ya son hipótesis. Lo que se busca es generar sinergias. Hemos visto que tenemos ministros presionados por la ejecución de obras y al mismo tiempo presionados por el servicio que se da en su respectivo sector. Un ministro de Salud preocupado por las vacunas en todo el país y además preocupado en la construcción y en los tipos de postas médicas [...] ¿Cuántos hospitales tenemos en cartera? Como 60. De esos, ¿cuántos se habrán construido bien? No son mucho, alrededor de 15. Otros diez posiblemente estén en reconstrucción. Si usted camina por el largo y ancho del país, va a encontrar que muchos de estos hospitales están parados. Algo anda mal ahí. Tratamos de buscar espacios para generar sinergias y sobre todo, buscamos la especialización del personal.

¿En qué candados han pensado para el reglamento de la norma en aras de tener personal probo en este nuevo ministerio?

Ese es un esfuerzo permanente, pero lo primero es todavía estructurar bien el ministerio. Primero hay que ir este a coordinar con el Congreso, ellos también tendrán algunas ideas, algunas sugerencias. El Ejecutivo también tiene algunos planteamientos y de hecho está planteado en la norma que ha dejado la presidente (en el Congreso). También se quiere coordinar con la Contraloría para dejar un área de control concurrente o los controles que ellos crean convenientes. Y lo otro es también que los sectores se dedican a construir [...] Hay una serie de balances en la administración que existen y eso es lo que tiene que implementarse dentro del ministerio.

Toda creación genera un costo, ¿estamos listos para enfrentar en este momento el costo de un nuevo ministerio?

El gran parte del costo de un ministerio es el personal y siempre se ha dicho se va que se va a buscar el personal más idóneo que ya existe dentro del sector público. Pero al mismo tiempo, la presidente también ha mencionado que se piensa fusionar otros cuatro ministerios en dos. Entonces, si usted me dice “toda creación genera un costo adicional”, también podría ir por el otro lado, ¿no?

¿Dos de los 4 ministerios serían Mujer y el Midis?

En su oportunidad la presidente lo va a anunciar. Estamos analizando ahí qué sería.

¿Es una decisión tomada en términos de eficiencia o es una decisión tomada por un tema político?

Por eficiencia. En verdad, lo político es secundario. No sé si conviene o no conviene. De repente conviene más no hacer nada, pero lo que se busca acá es la eficiencia y que no exista sobreposición en los temas, eso es lo que saltó cuando conversamos el tema en el Consejo de Ministros.

¿Se tiene alguna idea del costo que generaría este nuevo ministerio?

Como le digo, gran parte de este ministerio vendrían con el personal, el equipo y la logística de los otros sectores. Si hay algún costo, no debe ser mucho.

¿Se ha conversado en el Gabinete o dentro del MEF cuál sería una obra emblemática de este nuevo ministerio?

No se ha llegado a ese nivel de detalle. No es que se crea un ministerio para que haga una obra emblemática, eso sería absurdo.

¿La creación de este ministerio responde también a reuniones que hayan tenido con el sector privado? Vemos, por ejemplo, que la Sociedad Nacional de Industrias o la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura están de acuerdo con la idea.

Esta idea ya venía rondando en el Consejo de Ministros desde hace tiempo, la idea de crear un Ministerio de Infraestructura, de repente no tan gigantesco como mucha gente lo está pensando, sino un ministerio que sea manejable...

S/16 mil millones no es poco.

Pero, ¿quién le dice que va a tener S/ 16 mil millones?

¿No sumaría S/16 mil millones (entre todos los proyectos)?

Lo que pasa es que la suma que seguramente usted está haciendo –no sé de dónde sacó esa cifra– suma Foncodes...

(Incluye) las 13 unidades ejecutoras (del proyecto de ley).

(Asiente) Agrorural y todas las demás...Inicialmente lo que se está pensando es transferirle las obras más complicadas (a este nuevo ministerio) que requieren mayor atención. Por ejemplo,construcción de hospitales. Estamos hablando de ese tipo de obras que son grandes, no obras pequeñas como la construcción de andenes o las pequeñas intervenciones que realiza el Ministerio de la Producción. Evidentemente, no vas a gastar todo un ministerio para transferirle esas pequeñas intervenciones que realizan los sectores.

¿No se convertiría entonces en el ministerio con más presupuesto?

Creo que no , yo creo que los sectores con más presupuesto son evidentemente Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. No digo que va a ser un ministerio chiquito, va a ser un ministerio importante.

¿Con un presupuesto de más de S/10 mil millones?

Posiblemente. Dependerá en principio de la cantidad de obras que uno quiera otorgar. Al principio, por ejemplo, se pensó que el Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) iba a sustituir bien esta idea del Ministerio de Infraestructura.

¿Es el fracaso del ANIN?

Diría que el ANIN ha mostrado la necesidad de tener un ministerio . La ANIN sería la principal unidad ejecutora que va a ser absorbida por el nuevo ministerio. La ANIN se dedica a construcciones de por encima de S/200 millones.

Sabemos que los niveles de productividad no van a cambiar de manera importante en el país para el cuatro trimestre. ¿A qué responde la decisión del Ministerio de Trabajo sobre el sueldo mínimo?

No solo el de productividad, sino también de la tasa de desempleo, que no ha bajado hasta ahora en la manera que nosotros esperaríamos. La idea de una modificación del salario (mínimo) todavía está [...] Evidentemente lo anunció la presidenta, está en cartera este año, julio 2024-julio 2025, pero todavía no tenemos una fecha. Estamos esperando que la reactivación muestre realmente resultados mucho más sostenibles.

El ministro de Trabajo ha reafirmado que se busca que este aumento se de en el último trimestre y algunas voces califican la decisión como populista.

Me alegro que existan personas más optimistas que yo dentro del Gabinete (sonríe). Pero como le digo, a mí me interesa más ver los números. Y ojalá para el final del año –yo espero que sí– los niveles de desempleo estén muy por debajo de lo que estuvieron el año pasado. Esperamos que la tasa de crecimiento de 3,1% - 3,2% se cristalicen y ojalá estén muy por encima de esos números.

La decisión tendría que pasar por el Consejo Nacional de Trabajo.

Sí, exactamente.

Y si no hay acuerdo...

Si no hay acuerdo, lo decide el ministro de Trabajo.

¿Se ha conversado sobre el monto del aumento?

No, sería imposible porque como usted dice, eso se ve en el Consejo Nacional de Trabajo.

Respecto a la Ley de la Reforma de Pensiones, que todavía está en ‘stand by’ en el Congreso, ¿la observarán?

Estamos analizando todavía la redacción, porque la última redacción no ha sido difundida, ni siquiera ha sido aprobada por el Congreso. Usted misma lo ha dicho, está en ‘stand by’. Todavía lo estamos viendo y también analizando los riesgos. Lo que nos preocupa un poco, en líneas generales, es el costo fiscal , pero también tiene cosas positivas. (Con esta norma) se eliminan estos retiros (extraordinarios), esto le da predictibilidad al sistema. Hay que buscar un balance en la norma.

Pero de llegar al Ejecutivo...

Estamos analizando el tema, no quiero ponerme en casos hipotéticos.

Se anunció también un salvataje para las municipalidades, ¿se ha avanzado con ello? ¿Qué municipalidades están en quiebra?

No es una facultad que se nos haya dado, no tenemos ningún decreto legislativo que nos autorice el salvataje, pero vamos a mandar posiblemente un proyecto de ley. Mi idea central es ayudarlas y en la medida de lo posible, evitar de que caigan en este esquema de municipalidades quebradas. Al final, quien termina afectado con estas municipalidades es la población, los vecinos que viven en estos distritos, porque ellos son los que ven que no se les recoge la basura, muchas veces son víctimas de la delincuencia…lo que queremos no es solamente dar algunos recursos, sino sobre todo garantizar de que la municipalidad no vuelva a esta situación caótica.

¿Se está pensando en algún plan para ellas?

Como le digo, no tenemos la facultad, pero sí vamos a mandar un proyecto de ley sobre este tema.

De acuerdo, lo verá el Congreso, entonces. Sobre el tema del IGV y del Impuesto a la Renta a los servicios digitales que se anunció ayer, los bancos pasarán a ser agentes, eh, agentes de retención. ¿Se ha conversado con ellos?

No, pero esa es una segunda instancia. En caso de que las plataformas digitales decidan no pagar o que muestren renuencia, entonces se conversará con los bancos para que ellos sean los agentes retenedores.

¿Cuánto se espera recaudar por estos nuevos?

Más o menos entre S/600 a S/800 millones al año, pero son cálculos gruesos.

Retomando el tema AFP, su decisión de no observar la norma que permitía los retiros fue criticada en su momento por ser –quizá– muy práctica en términos de negociación con el Congreso. ¿Continuarán las decisiones del MEF en esa línea?

La nueva ley está prohibiendo los retiros. No más leyes de retiros de AFP.

Algunos consideraron en este momento que debía llevar la pelea hasta el final. ¿(Esta línea de decisión) va a cambiar?

No olvide quiénes criticaban eso: las AFP. Y yo les pregunto a las AFP si han hecho algo para evitar eso. No hacen nada. Mucha gente quiere que uno haga el trabajo que les compete a ellos. Pero, al margen de eso, yo entiendo que nuestra función es darle a la ciudadanía y a los aportantes la seguridad de que con sus aportes van a tener una vejez más llevadera. Ojalá tengamos ya una mayor disciplina también por el lado legislativo para que nos apoye en este objetivo de garantizar a los aportantes una mejor vejez.

Moviéndonos hacia la reactivación económica, usted ha mencionado en varias oportunidades que la tasa de interés es un tema que no permite esta reactivación. ¿Este es el único punto a mirar? Hubo ciertos ‘dimes y diretes’ públicos...

(Sonríe). No hubo ‘dimes y diretes’ públicos, es solamente un comentario que en algún momento hice porque el crédito al corporativo no subía. Pero, he visto los últimos datos y en junio- julio se está recuperando el crédito corporativo.

Y el Banco Central mantuvo la tasa de interés de referencia.

La mantuvo, pero el Banco Central es autónomo. Ellos analizarán en su oportunidad frente a este anuncio de la baja de la tasa de interés de Estados Unidos...

Se espera en setiembre.

En economía las expectativas en general se adelantan a los hechos. El Banco Central tiene ahí personas muy competentes en el directorio y ni qué hablar de la plana gerencial.

Pasando ahora a Petro-Perú, ¿tiene el directorio actual el total respaldo de la Junta de Accionistas? ¿Qué significa un financiamiento sostenible, como lo mencionó la presidenta en su mensaje?

Un financiamiento sostenible es aquel que no se va a ahogar por falta de liquidez. El gran problema de Petro-Perú no es su viabilidad como negocio, el negocio del combustible siempre va a ser un buen negocio. El gran problema es la falta de liquidez, es u negocio de cantidades grandes. Petroperú se ha visto un poco asfixiado por falta de liquidez, no solamente porque ha ido perdiendo credibilidad en el mercado financiero y evidentemente su grado de calificación ha ido bajando, sino también porque tenía que cumplir con los compromisos asumidos por la construcción de la nueva refinería. Alineados todos estos elementos con una intervención gerencial, hemos optado por reducir todos los costos que no van en la dirección adecuada [...] De sol en sol estamos haciendo ahorros para hacer llevadera la empresa y sacarla de esta situación de casi insolvencia en la que está.

¿Necesita un aporte de capital?

No. Posiblemente se mantengan las garantías. Posibilemente cuidemos mucho el ratio de capital que tiene, es nuestra principal preocupación. No queremos que Petro-Perú muera por falta de liquidez como lo hacen otras empresas. Es lo que queremos cuidar.

¿No habrá una inyección?

No, no vamos a ponerle más plata. Los recursos que nosotros recaudamos por impuestos no van a parar en Petro-Perú.

El aeropuerto de Chinchero está parado, hay una negociación con el concesionario. ¿Hay novedades?

No conozco (de ninguna). Sé que el ministro de Transportes lo ha estado viendo. El principal problema era el proceso de adjudicación. Ese es un tema del Ministerio de Transportes, no está en nuestra arena.