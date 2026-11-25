En la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco, José Espantoso, presidente del directorio de Codip, habló con El Comercio sobre las perspectivas del mercado inmobiliario, la falta de previsión presupuestal para Techo Propio y el efecto que podría tener en la inversión del sector el próximo año.

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-¿Cuántas viviendas nuevas se vendieron en Lima y Callao en octubre y con cuántas esperan cerrar el año? ¿Cómo viene la tendencia?

La tendencia viene bastante favorable. Este año el número de viviendas crece más o menos en 26%, con precios estables. Creemos que ha sido un año muy potente, en el que las familias han podido acceder a los distintos programas. Más o menos el 45% de estas ventas corresponde a los programas de vivienda de interés social.

-¿Para el próximo año se esperaría una tendencia similar o hay factores que podrían ralentizarla?

Este es un mercado muy sólido. La demanda es muy sólida. Hay un déficit de vivienda de 1,9 millones de familias. De ese total, 1,3 millones corresponden al déficit cualitativo y 600.000 al cuantitativo. Realmente hay mercado.

Lo que tenemos que hacer es articular esfuerzos para que más familias puedan acceder a estos programas y cumplir el sueño de tener una casa propia.

-¿Alguna inmobiliaria ya aplazó el lanzamiento de un proyecto de Techo Propio previsto para el 2027 por la incertidumbre sobre los bonos?

Es un tema muy importante. Justamente, en el marco del CADE, en el que estamos hablando de «Unidos para avanzar», es importantísima la articulación entre los gremios, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía. No es posible que un programa tan exitoso como Techo Propio se vea paralizado por una falta de previsión en el presupuesto.

Hoy las casas de 6.500 familias están listas para ser entregadas. El promotor, el desarrollador inmobiliario, ya cumplió. Las familias también cumplieron con ahorrar y acceder al crédito. El bono es fundamental para que puedan hacer el cierre financiero. No es posible que por esa falta de previsión estas familias posterguen la entrega de sus casas.

Hemos visto una reacción del Ministerio de Economía. Ha puesto un presupuesto de S/150 millones, pero no es suficiente. Primero, necesitamos saber cuánto de esos S/150 millones va a ir a la compra de vivienda nueva de Techo Propio y cuándo se hará el desembolso. Lo otro es que la predictibilidad de los subsidios para el siguiente año no es la mejor. Necesitamos siquiera llegar a S/1.000 millones para mantener el volumen de inversión privada que ha hecho el sector en años anteriores. Ni con eso cerramos la brecha. El presupuesto inicial para los programas de vivienda de interés social es 54% menor respecto del año pasado.

Contestando tu pregunta, esa falta de predictibilidad hace que los proyectos inmobiliarios se posterguen. Tan importante como que esté la demanda es que esté la oferta. Si no hay incentivos a la oferta ni predictibilidad, difícilmente vamos a poder hacer un cierre.

José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios (Codip), dijo que 6.500 familias siguen a la espera del bono para recibir sus viviendas, que ya están listas. | Foto: Joel Alonzo

-¿Hay inmobiliarias afiliadas a Codip que hayan anunciado que están aplazando estos proyectos?

Sí. Un proyecto como los de Techo Propio no se hace de la noche a la mañana. Requiere mucha planificación, desde la compra del terreno hasta los permisos. A veces, solamente para obtener los permisos de agua y las distintas factibilidades que pide un proyecto, uno se demora dos o tres años, más la obra. Son proyectos de largo plazo.

En el mundo inmobiliario siempre decimos que lo más importante es la ubicación, ubicación, ubicación. Hoy necesitamos predictibilidad, predictibilidad y predictibilidad. Necesitamos saber cuáles son las reglas de juego y que los subsidios van a estar. Si no, es difícil que las inmobiliarias vayan acorde con lo que el mercado necesita. Sí hay inmobiliarias que han anunciado que por ahora ponen en pausa los terrenos o las compras de terrenos hasta tener claridad sobre el subsidio.

“No es posible que un programa tan exitoso como Techo Propio se vea paralizado por una falta de previsión en el presupuesto”.



-¿Cuántas inmobiliarias tienen identificadas?

Tenemos más o menos mapeado que son cinco inmobiliarias importantes que han anunciado que no quieren seguir con el programa. Estos proyectos funcionan con extensiones de terreno muy grandes y hay quienes dicen: «Si yo no tengo esa predictibilidad de que van a dar los subsidios, entonces es mejor lotizar y vender lotes». La idea es fomentar la vivienda nueva.

-¿Cuántas viviendas podrían dejar de salir a la venta el próximo año? Mencionaba las 6.500 viviendas que hoy están afectadas.

Eso es lo que hoy se ve afectado. Nosotros creemos que la venta va a ser igual porque son proyectos que ya están en marcha. Uno ya no puede parar la construcción de los proyectos.

La inversión inmobiliaria formal en el país es la segunda en importancia después de la actividad minera. En un año en el que ha crecido la inversión privada formal, el sector inmobiliario, es decir, la vivienda formal, las habilitaciones urbanas, las oficinas, los centros comerciales, los hoteles y el aparato logístico, es el segundo en importancia. Estas señales sí hacen que esa inversión se pueda paralizar. Lo que se puede ver afectado el próximo año es la inversión privada inmobiliaria. Son más o menos US$5.500 millones los que aporta el sector inmobiliario y unos 300.000 puestos de trabajo directos.

-De ese monto, ¿cuánto se destina a vivienda social?

Dentro de lo que es el mundo de la vivienda en general, la vivienda social es más o menos el 45% de la venta históricamente. Eso va desde Techo Propio, con viviendas unifamiliares o multifamiliares de hasta S/130.000, hasta los programas del Fondo Mivivienda, en sus respectivos tramos del 1 al 4.

-En setiembre, Codip planteó anticipar las redes de agua y desagüe al crecimiento urbano. ¿Ya lo conversaron con el Ministerio de Vivienda?

Hemos entregado un estudio que ejecutó GRADE. Hemos tenido la oportunidad de interactuar con el ministerio. Creo que nos falta articular más. Tenemos que tener más reuniones, más articulación, más cercanía.

Los datos de ese informe evidencian que estamos equivocados con el sistema que tenemos. Es un sistema perverso en el que se incentiva la informalidad. Lo que pasa en el país es que, en lugar de estar construyendo viviendas formalmente, las personas, al no tener la posibilidad de hacer un cierre financiero, optan por la informalidad.

El estudio revela dos datos importantes. Primero, que en las ocho ciudades que estudiamos, las más importantes del país, el 87% de las nuevas viviendas se ubicó en suelos informales. No hay una planificación que diga dónde está la tierra para que los habitantes puedan desarrollar de manera formal. Esos suelos se han ocupado de manera informal y, al estudiar esas viviendas, vimos que el 80% no tiene acceso al agua.

En nuestra interacción con los partidos políticos presentamos un plan de vivienda con lo que creemos que son los ejes importantes para reducir el déficit habitacional. En el programa del partido de la señora Fujimori está la meta de hacer 1,2 millones de viviendas en este quinquenio.

José Espantoso, presidente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios (Codip), dijo que 6.500 familias siguen a la espera del bono para recibir sus viviendas, que ya están listas. | Foto: Joel Alonzo

-¿Lo ve posible?

Yo no lo veo posible con estas señales. Tendríamos que multiplicar los subsidios, habilitar suelo urbano y planificar anticipadamente para que no nos gane la informalidad. Necesitamos una división especializada de lucha contra el tráfico de terrenos, que es una de las economías ilegales más importantes del país.

Esto nos sigue creando brechas sociales. Cuando estas familias no tienen otra alternativa que ir a la informalidad, la pobreza aumenta en 50%. La inseguridad se duplica. Estas familias pagan cinco veces más por el agua que quienes tienen una conexión a la red pública.

Tenemos que apostar por un modelo en el que se fortalezca la producción de vivienda formal. Muchas veces se mide la pobreza monetaria, pero la pobreza se mide multidimensionalmente. Hablemos de cuatro dimensiones: agua y saneamiento, educación, salud y seguridad. Cuando uno entrega una vivienda formal y le da la llave a la familia, inmediatamente tiene agua y saneamiento. Se pone un colegio al lado, se pone una posta médica al lado. Es calidad de vida. Lo que siempre demandamos es que la principal autoridad del país entienda que una política de vivienda también sirve para cerrar brechas sociales.

-Con el fenómeno de El Niño y el encarecimiento de los materiales, ¿ve algún impacto en los costos de los proyectos del próximo año? ¿Ya lo sienten las inmobiliarias?

Todavía no. Todavía no en costos. Es posible que haya algunos incrementos, pero el mercado es tan sólido que creo que los costos de construcción van a permanecer, de alguna manera, estables.

Lo que sí quiero señalar, a raíz de El Niño, es que de estas 6.500 familias que no reciben su bono, el 65% está en las zonas más afectadas o que van a ser más afectadas. Estamos hablando del norte. Hay familias que esperan su vivienda en Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Chimbote. Llamamos la atención inmediata del Gobierno para poder hacer la entrega de estas viviendas. Es un tema que no puede esperar.

-¿Espera que esto pueda solucionarse al inicio del próximo año, cuando se revise el presupuesto?

Esperamos que se pueda solucionar antes de fin de año, por lo menos la medida de corto plazo. Necesitamos que se nos digan dos cosas. Primero, de estos S/150 millones que ha anunciado el Ministerio de Economía, ¿cuándo se van a hacer los desembolsos para que las familias puedan entrar a las casas y mudarse? Segundo, ¿cuánto va a ir realmente destinado a la compra de vivienda nueva y cuánto a Construcción en Sitio Propio? Así vamos a tener la figura clara. Para solucionar este problema de corto plazo se va a demandar más de los S/300 millones de los que en algún momento estuvimos hablando.

Para el próximo año, estamos a la espera de reuniones con el ministro de Vivienda para ver cómo podemos trabajar con el Ministerio de Economía para tener un mayor presupuesto.

-¿Les han dado una fecha?

Todavía no tenemos fecha de reunión. Hemos tenido a lo largo de este periodo una sola reunión. Consideramos que deberíamos tener reuniones más frecuentes porque son muchísimos los temas que tenemos que hablar. Nos corresponde ayudar a articular con el ministro, con el Gobierno y con los gobiernos regionales y locales.

A propósito del CADE, en un desayuno que tuvimos ayer con las cámaras regionales, les propuse a los presidentes de cámara que incorporen el bono canon. Hay una ley que permite que los gobiernos regionales usen parte del canon minero para el bono de vivienda de Techo Propio. Es una manera de incentivar que los gobiernos regionales tengan su propio bono de Techo Propio. Si usáramos solo el 20% del canon en estos bonos, haríamos 70.000 viviendas al año. Hoy los formales hacemos 40.000 nada más y debemos hacer 250.000 si queremos reducir la brecha.

-¿Ha habido apertura para este tipo de bonos?

Hasta ahora, lo que sé es que Tacna ha hecho un pequeño piloto y Arequipa también. Eso lo tendríamos que difundir con ayuda de la prensa, del ministerio y de todos los que tenemos que articular. Sería una alternativa para tener más bonos disponibles para las familias.

Estamos en un modelo de vivienda que es el ABC. La A es el ahorro que han hecho las familias para su cuota inicial. La B es la ayuda que les da el Estado, el bono o subsidio, para que con el ahorro puedan acceder a la C, que es el crédito. Si esas tres variables no coinciden, es difícil.

En el Perú, de las familias que acceden a Techo Propio, solamente el 6% toma un crédito hipotecario. Imagínate que pudieran acceder al 20%, 25%, como en Bogotá, en Colombia, o en Chile. Estaríamos hablando realmente del cierre. ¿Qué falta ahí? Algo que venimos pidiendo es la garantía del Estado en estos créditos de Techo Propio, porque a veces las familias no califican.

Son medidas que venimos planteando, que están en este plan de vivienda de gobierno, pero que necesitamos articular de una manera más cercana con el ministerio.

-Ahora que ha subido la tasa de referencia, ¿ve algún impacto en los créditos hipotecarios en el corto plazo, durante el primer trimestre del próximo año?

Uno de los principales factores de un crédito hipotecario es el empleo. Con empleo la gente accede formalmente a un crédito hipotecario y la tasa es otra variable. Los factores de la demanda son tan fuertes que creo que puede que en el primer trimestre se sienta que no hemos crecido más de lo que se crece normalmente. Yo no veo que haya una baja y creo que hay mucho apetito.

Nosotros también preparamos ferias inmobiliarias, donde las inmobiliarias y los desarrolladores preparan promociones que pueden compensar, de alguna manera, esta posible ligera subida de tasa. Creemos en lo fuerte y sólido que está el mercado inmobiliario.

-¿No se afectaría la demanda de créditos hipotecarios?

No creo que la demanda se vaya a afectar. Creo que va a seguir. Puede que en los primeros meses, cuando la tasa se eleva un poco, haya cierta lentitud.

-Con esta subida de la tasa de referencia, ¿cuánto podrían subir las tasas de los créditos hipotecarios?

Más o menos se está pensando que puede ser un 1% a 1,5% de tasa.

-¿Qué regiones tienen un mayor déficit de vivienda? ¿Es el norte una de ellas?

Lima, principalmente, por la población que tiene, pero también el norte. Yo diría que las principales ciudades. Deberíamos ser capaces, con el ministerio y con toda la información que hay en el Fondo Mivivienda, de saber dónde está puntualmente esa demanda, cómo puede calificar y dar los incentivos necesarios para que califique.

A lo mejor hay una región que necesita más subsidios que otras para que la gente pueda acceder. También se podría premiar con un mayor subsidio a las urbanizaciones que estén más cerca de las ciudades. Se debería incentivar que las familias vivan cerca de las ciudades para que después no les salga tan caro el transporte. Son múltiples ciudades que venimos manejando y quisiéramos articular de manera más cercana y fluida con el ministerio.