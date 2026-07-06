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Resumen

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Jurado destaca que el IAB Perú ha acompañado la evolución de la publicidad digital y la incorporación de nuevas tecnologías. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)
Jurado destaca que el IAB Perú ha acompañado la evolución de la publicidad digital y la incorporación de nuevas tecnologías. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)
Por Julio Vizcarra Torres

Casi veinte años después de su creación, el IAB Perú llega a un momento en el que la industria digital atraviesa una nueva etapa de transformación. La inteligencia artificial, el comercio electrónico y los cambios en el consumo de contenidos han redefinido el mercado. En ese contexto, siempre desafiante, José Manuel Jurado, presidente de la asociación y gerente general del Grupo El Comercio, empresa fundadora del gremio, analiza el papel que ha desempeñado la institución y los retos que vienen para el sector.

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