Casi veinte años después de su creación, el IAB Perú llega a un momento en el que la industria digital atraviesa una nueva etapa de transformación. La inteligencia artificial, el comercio electrónico y los cambios en el consumo de contenidos han redefinido el mercado. En ese contexto, siempre desafiante, José Manuel Jurado, presidente de la asociación y gerente general del Grupo El Comercio, empresa fundadora del gremio, analiza el papel que ha desempeñado la institución y los retos que vienen para el sector.

—¿Por qué es tan importante el rol que cumple el IAB Perú?

El IAB Perú es una asociación que busca desarrollar la industria publicitaria digital, así como acercar todas las innovaciones que surgen en el mercado. También busca ser un referente y una guía para agencias, anunciantes y medios en el Perú. Su aporte ha sido clave desde sus inicios, hace casi 20 años, cuando la publicidad digital daba sus primeros pasos en el país y la industria necesitaba un espacio que reuniera a sus principales actores, impulsara estándares y marcara una hoja de ruta para su desarrollo. Al formar parte de una asociación internacional, además, acerca las buenas prácticas de otros mercados y se ha convertido en el referente para el crecimiento del ecosistema digital.

—¿Qué rol desempeña hoy?

Es el gran articulador entre los actores de la industria digital. Si tengo un interés en temas de e-commerce, me interesará trabajar con el IAB ya que tiene los cybers, que me ayudan a desarrollar los e-commerce y a poner esas reglas. Entonces, será relevante para mí. Luego, tenemos el Social Media Day, que se realizó la semana pasada (30 de junio), donde todos los anunciantes, medios y las agencias que están interesados en el social media pueden ver referencias, buenas prácticas y diversos casos. Lo bueno es que el IAB tiene diferentes comisiones, que se han ido adaptando con los años, para dar respuesta a las necesidades y a la evolución que ha tenido el medio digital.

Los IAB MIXX Awards 2026, que premian la excelencia en publicidad digital, se celebrarán mañana martes.

—¿Cómo se ha adaptado a la evolución del mundo digital?

Cuando todo esto empezó, el ecosistema se limitaba a Display y Webs; hoy, el panorama va mucho más allá de la inteligencia artificial. Contamos con una comisión de Digital Out Of Home (DOOH) que forma parte de nuestro ecosistema. Hablamos de un medio -el más tradicional que podíamos encontrar a lo mejor en la vía pública- que hoy tiene un espacio importante. Hay comités de IA y también temas legales, ya que es importante la regulación que todo esto tiene. Hemos acompañado diferentes iniciativas y leyes, como algún tipo de regulación sobre influenciadores. Además, el streaming va a seguir evolucionando y creciendo. En ese contexto, el IAB es, de alguna manera, la asociación que ayuda y da guía a todos aquellos medios o empresas que irrumpen, entran al mundo digital o quieren ingresar al país.

—¿Qué valor aporta el IAB Perú a las empresas que llegan al país?

Ha sido muy relevante como primer punto de contacto para muchos medios que han llegado del extranjero y aterrizado en Perú con experiencias de otros mercados. El IAB es ese primer espacio de encuentro con la industria, donde pueden mostrar su portafolio y presentar sus novedades en tecnología y herramientas.

—¿Qué significado tienen los IAB MIXX Awards de este año para usted, siendo presidente del gremio?

Esta edición de los IAB MIXX Awards tiene un significado muy especial para mí. Como profesional de la industria publicitaria desde hace más de 20 años, asumir la presidencia del IAB Perú ya es un motivo de orgullo. Pero, además, represento a El Comercio, uno de los miembros fundadores de la asociación, y que esto coincida con el vigésimo aniversario del IAB Perú le da un valor simbólico aún mayor.

También hubo ese componente al asumir la presidencia para este periodo de dos años. Que uno de los miembros fundadores lidere la asociación en una fecha tan importante tiene un significado especial. Además, este es el resultado del trabajo de una junta directiva multifuncional, integrada por personas con mucho talento, que ha preparado novedades para esta edición de los IAB MIXX Awards y para los distintos espacios que impulsará el IAB Perú durante este año.

José Manuel Jurado fue elegido este año presidente del IAB Perú. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

—¿Por qué los IAB MIXX Awards son tan relevantes para la industria de la publicidad y marketing digital en el Perú?

Los IAB MIXX Awards nacieron hace 13 años, cuando todavía se llamaban Premios DIGI, con el objetivo de reconocer los mejores esfuerzos en marketing y publicidad digital. Con el respaldo del IAB, estos premios han ganado autoridad y se han convertido en un referente para la industria. Si bien hoy existen otros certámenes que premian campañas 360 con un fuerte componente digital, los IAB MIXX Awards mantienen categorías especializadas que ponen el foco en la innovación digital. Ese enfoque, sumado al respaldo de los profesionales del sector, les otorga un sello distintivo y una relevancia especial dentro de la industria.

—¿Qué representa ganar un premio IAB MIXX para agencias, medios y anunciantes?

Ganar un premio IAB MIXX, ganar un premio del IAB, para las agencias es un reconocimiento que les aporta mucho valor como credenciales, tanto a las agencias creativas como a las agencias de medios. Los premios son una muestra del talento que tienen como agencia y de las capacidades que pueden ofrecerles a sus clientes. Para los medios, también es un referente de sus capacidades y de la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y para los anunciantes, al final, es el premio a su trabajo. Son ellos quienes impulsan las campañas y quienes las crean. Sin esas campañas no existirían los premios. Lo que se reconoce es precisamente el uso del medio digital en las diferentes categorías de una marca que ha apostado por este canal.

—¿Cómo han evolucionado las campañas que compiten hoy en los IAB MIXX Awards?

Ahora es más común que las campañas no solamente tengan un componente digital, sino que sean 100 % digitales. En su momento, cuando una marca empezaba a apostar por este medio, también demostraba la innovación que podía tener.

Hoy estamos muy pendientes de las campañas que usan o no inteligencia artificial. Siempre se valida que realmente la utilicen, pero también la manera creativa de aplicarla y de aprovechar los diferentes medios. Eso es algo que los premios avalan y que, sin duda, hace que el anunciante que gana se sienta orgulloso de su logro y de su campaña.