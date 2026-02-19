El presidente Balcázar y Julio Velarde sostuvieron una reunión esta tarde: El contexto en el que ocurrió dicho encuentro

La noche del miércoles, el flamante presidente de la República José María Balcázar, sostuvo que buscaría tener una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. Este encuentro se realizó este jueves cerca de las 6 p.m. en Palacio de Gobierno.

La información la había adelantado el mismo día la cuenta de Presidencia Perú en X. “Este encuentro reafirma el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población“, indicó Presidencia en la mencionada red social.

Asimismo, Balcázar precisó en Radio Nacional que Velarde es “un buen referente” en el Perú y a nivel internacional, por su manejo de la moneda local.

Este jueves, Velarde ingresó a Palacio de Gobierno por la entrada de Desamparados. Pasadas las 6:30 p.m., el titular del BCR abandonó Palacio de Gobierno por la puerta principal.

De acuerdo con Presidencia, en la reunión se discutió priorizar la agenda de desarrollo del país. Además, Palacio indicó que el encuentro se concretó como parte de las acciones del gobierno para preservar la estabilidad y las reglas económicas.

Presidente José María Balcázar junto el titular del BCR, Julio Velarde. (Foto: Presidencia Perú)

Contexto

El encuentro se da horas después de que Balcázar asumiera como jefe de Estado, en medio de los cuestionamientos sobre su designación y la expectativa respecto al futuro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De otro lado, existen dudas acerca de la permanencia de Julio Velarde como presidente del BCR tras las elecciones. “Estaría contento si me voy, pero también si me quedo; tendría que pensarlo en su momento”, dijo en diciembre al Diario La Voz de Argentina.

A inicios de este mes de febrero, en el foro “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026″, organizado por El Comercio y América Multimedia, Velarde volvió a responder sobre el tema: “Si me preguntas hoy, no. Si me preguntas mañana, de repente sí. No tengo una posición clara. Depende del presidente, no depende de mí en absoluto”, afirmó.

Velarde fue nombrado como presidente del Banco Central en octubre del 2006. Desde entonces, ha sido ratificado por los presidentes elegidos en los comicios generales (Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021) y ha visto pasar hasta 10 presidentes en casi dos décadas.

Hablamos de los siguientes mandatarios: Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar (actual jefe de Estado).

En tanto, Velarde ha señalado anteriormente que consideraría la opción de mantenerse en el cargo por otros cinco años si el futuro presidente electo lo ratifica.

Con casi 20 años al mando del BCR, el funcionario fue reconocido como Banquero Central de las Américas en el 2020 y 2022, y Banquero Central del Año a nivel global, distinciones realizadas por la revista The Banker del grupo editorial Financial Times.