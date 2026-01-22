Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, advirtió el miércoles que una propuesta para limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito equivaldría a un desastre económico, mientras que Donald Trump, reafirmó la idea e indicó que estaba pidiendo al Congreso que aprobara la medida.

“Eso eliminaría el crédito del 80% de los estadounidenses, y ese es su crédito de respaldo”, señaló Dimon en el Foro Económico Mundial en Davos.

Trump, por su parte, reiteró su llamado a limitar las tasas de interés en un discurso separado el miércoles en el WEF, una reunión anual de líderes políticos y empresarios globales.

“Le pido al Congreso que limite las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10% durante un año. Uno de los mayores obstáculos para ahorrar para el enganche ha sido el aumento vertiginoso de la deuda de tarjetas de crédito. El margen de beneficios de las compañías de tarjetas de crédito ahora supera el 50%, uno de los mayores”, indicó Donald Trump.

Tras sus declaraciones los organismos del sector se han opuesto firmemente a la medida, argumentando que limitaría el acceso al crédito para los consumidores comunes. Mientras tanto, los analistas de Wall Street afirmaron que dicha medida requeriría legislación y tiene pocas probabilidades de aprobación, con demócratas y republicanos divididos sobre su apoyo.

“Creo que deberíamos probarlo. El gobierno puede hacerlo, deberían obligar a todos los bancos a hacerlo en dos estados, Vermont y Massachusetts, y ver qué pasa”, finalizó Dimon.