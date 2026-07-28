El funcionario ya se venía desempeñando como Viceministro de MYPE e Industria en Produce desde noviembre del año pasado. La ceremonia se realizó el 28 de julio.
El funcionario ya se venía desempeñando como Viceministro de MYPE e Industria en Produce desde noviembre del año pasado. La ceremonia se realizó el 28 de julio.
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento de su primer gabinete de ministros, liderado por Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno en el marco de la festividad de Fiestas Patrias.

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