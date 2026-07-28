La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento de su primer gabinete de ministros, liderado por Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno en el marco de la festividad de Fiestas Patrias.

En la cartera de Produce, Juan Carlos Requejo Alemán ha sido el funcionario designado para liderar el ministerio. De hecho, Requejo ya se venía desempeñando como Viceministro de MYPE e Industria en Produce desde noviembre del año pasado.

¿Quién es el nuevo ministro?

Requejo ha sido ex Superintendente de Sunafil entre el 2019 y 2022 y cuenta con más de cinco años de experiencia en la inspección de trabajo en el Perú y más de 20 años de experiencia en gerencia pública en los sectores de Trabajo, Pesca y Acuicultura, Salud y Agricultura. También en la Contraloría General de la República, EsSalud y SUNAT.

Es licenciado en derecho por la Universidad de Piura y magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión pública y desarrollo sostenible sobre la base de la articulación público-privada en los sectores de trabajo, pesca, salud, agricultura y ambiente.