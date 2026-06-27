El fundador y CEO de Casa Andina, Juan Stoessel, fue distinguido con el Premio IPAE al Empresario 2025, reconocimiento que entrega IPAE Acción Empresarial a empresarios cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo del país.

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