El fundador y CEO de Casa Andina, Juan Stoessel, fue distinguido con el Premio IPAE al Empresario 2025, reconocimiento que entrega IPAE Acción Empresarial a empresarios cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo del país.

La organización destacó el aporte de Stoessel al crecimiento del turismo peruano a través de la expansión de Casa Andina, cadena hotelera fundada en 2003, cuya estrategia de expansión ha permitido desarrollar más de 40 hoteles en más de 30 destinos del país. Según IPAE, su gestión ha contribuido al desarrollo del turismo sostenible y al posicionamiento del Perú como un destino de clase mundial.

Con más de tres décadas de experiencia en el sector hotelero, Stoessel ocupó anteriormente cargos directivos en Sonesta Lima y Sonesta Posada del Inca. Además, preside el directorio de Cusco Restaurants y forma parte de instituciones vinculadas al desarrollo empresarial y turístico, como la Cámara Regional de Turismo de Cusco (CARTUC), ComexPerú y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).

Tras recibir la distinción, Stoessel señaló que el reconocimiento también pertenece al equipo que lo ha acompañado en el desarrollo de Casa Andina. “Cada experiencia que hemos ofrecido ha sido diseñada para celebrar la belleza de nuestro país y compartir nuestra cultura con el mundo”, afirmó.

Por su parte, el presidente de IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos, sostuvo que la trayectoria del empresario refleja una visión de largo plazo y un compromiso con el desarrollo del país mediante la generación de valor y el fortalecimiento del sector turístico.

El Premio IPAE al Empresario se entrega desde 1961 y reconoce la trayectoria profesional y la contribución al desarrollo del Perú de un líder empresarial.