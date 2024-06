Además…

Despachos

Según el ‘Perfil de comercio bilateral Perú-China’ del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, en el 2023 las exportaciones peruanas al ‘gigante asiático’ sumaron US$ 23 mil 163 millones, lo que representó un alza de 10.1% en relación con el 2022. Las tradicionales (US$ 22 mil 210 millones) y las no tradicionales (US$ 953 millones), crecieron 9.1% y 36.6%, respectivamente.

De las 653 empresas exportadoras, 341 fueron microempresas, 217 pequeñas, 77 grandes y 18 medianas. El top 5 de productos con valor agregado fueron la pota congelada, arándanos, pota precocida, uvas y paltas.

En el caso de las importaciones, estas sumaron el año pasado US$ 13 mil 470 millones, experimentado un aumento de 14.4%. Resaltan los celulares, computadoras/laptops, vehículos ensamblados, aparatos inteligentes, televisores y neumáticos.