—¿Qué postura tiene ante las manifestaciones que se desarrollarán hoy contra el Gobierno de Dina Boluarte?

El gobierno tiene la razón para decir si la marcha está prohibida o no está prohibida porque estamos en estado de emergencia. Para mí debería estar prohibida, pero ya que el gobierno permite la marcha, espero que se desarrolle lo más pacífica posible. Se tiene que estar vigilante por si se trasgrede algún derecho civil.

Definitivamente ese tipo de cosas nos atrasa más y no llegamos a nada. Acá hay un grupo de personas que no saben las razones por las cuales están siendo llevadas a estas manifestaciones. El señor Pedro Castillo infringió la constitución, quiso destruir el aparato del Estado, quiso dar un golpe de Estado. Eso es clarísimo, pero esa narrativa no la tienen clara o la tergiversan.

—También buscan la renuncia de la presidenta.

Las personas que marchan han votado por la presidenta. Hoy se olvidan que era la vicepresidenta del señor Castillo, estaba en la misma plancha, en el mismo partido. Constitucionalmente le correspondía la presidencia por la gravísima infracción que Castillo hizo. No entiendo dónde está la falla.





—Luego de la sucesión presidencial hubo más de 40 muertos en enfrentamientos. Ese es uno de los motivos por los que reclaman.

Nadie quiere muertes y de verdad duele muchísimo, pero la violencia se genera. No creo que haya ningún policía o militar que dispare a la gente de la nada. El acto vandálico se consuma porque uno tiene que pasar a través de los policías. Si uno pasa a través de los policías está ejerciendo violencia. Muchos hablan de represión, pero la violencia viene de ellos. Yo no lo llamaría represión, sino hacer uso de la fuerza que el Estado de Derecho faculta.





—¿Mientras no hayan hechos de violencia tienen derecho a protestar, aunque no se esté de acuerdo con sus motivos?

Tienen derecho de protestar, pero estamos en un estado de emergencia. El Gobierno ya permitió que protesten, que no haya hechos de violencia, pero ¿realmente se va a dar eso? Bloqueos de carreteras, ataques a la propiedad privada. Desde el punto de vista de la exportación, la imagen del país está en el suelo.

—¿Cómo afectan las protestas, que llevan alrededor de un mes, al sector exportador?

Afecta muchísimo. Las exportaciones cayeron 18,9% solo en noviembre y es el segundo mes consecutivo que cae, porque en octubre cayó en 6,2%. ¿Qué jala a la canasta de exportaciones hacia abajo? La minería. Las exportaciones tradicionales en noviembre cayeron en 27%, es una aberración. El mundo demanda minerales, pero nosotros hemos caído en 27%. Ahora faltan los resultados de diciembre. En las protestas has visto los bloqueos en los corredores mineros, en Las Bambas, en Antapaccay. Tengo temor que cerráramos el 2022 con un crecimiento del 0% en exportaciones.





—¿Qué solución o esbozo de solución podemos dar a esta situación en el corto plazo?

Primero paz, si no tenemos las carreteras libres, es difícil. Un socio extranjero que produce castañas amazónicas en Madre de Dios, que está aislada porque no hay carreteras libres, me dijo que prefería llevar sus inversiones a Brasil, que iba a mudar su inversión porque en Perú no se puede trabajar. Muchos clientes del extranjero preguntan qué es lo que pasa en el Perú. Se envían los reportes de periódicos extranjeros. Esperemos que se pueda controlar la situación. Primero paz, luego de ello se tiene que hacer una gran campaña del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de Promperú para recuperar la imagen de país.