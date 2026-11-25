Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), señaló que los datos preliminares apuntaban a que la inflación de noviembre podría superar la de octubre. Lo dijo durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco, en la sesión “Oportunidades del Perú en el nuevo orden global”, moderada por Drago Kisic, economista y socio fundador de Macroconsult.

El presidente del BCR explicó que el repunte de la inflación entre marzo y setiembre respondió principalmente a choques de oferta. La interrupción del suministro de gas y el encarecimiento internacional del petróleo elevaron los precios de la energía y el transporte. En octubre, añadió, volvieron a sentirse los efectos de El Niño sobre los alimentos. Ese mes, los precios al consumidor en Lima Metropolitana subieron 0,57% y la inflación interanual llegó a 5,25%, según el INEI.

En noviembre, el BCR elevó su tasa de referencia de 4,25% a 4,50%. Velarde explicó que la política monetaria tiene un margen de acción limitado ante choques de oferta como el encarecimiento internacional del petróleo. Con el alza, dijo, el BCR buscó limitar el traslado de esos aumentos al resto de la canasta.

“Si va subiendo y se contagian otros precios, estamos dispuestos a actuar”, señaló Velarde.

Consultado por Kisic sobre si el aumento del gasto previsto por el Ministerio de Economía y Finanzas se contradecía con el alza de la tasa de referencia, Velarde dijo que la demanda interna ya venía creciendo con fuerza y consideró necesarias las transferencias a los afectados por El Niño y los recursos para mitigar los daños y atender la reconstrucción.

“Sea cíclico, anticíclico, lo que sea, tiene que hacerse. Entonces no hay ninguna contradicción”, afirmó.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), señaló que los datos preliminares apuntaban a que la inflación de noviembre podría superar la de octubre. Lo dijo durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco, en la sesión “Oportunidades del Perú en el nuevo orden global”, moderada por Drago Kisic, economista y socio fundador de Macroconsult. | Foto: Joel Alonzo

Demanda interna y crecimiento

Velarde destacó que la inversión privada creció 14,8% interanual entre enero y setiembre y que el PBI no primario avanzó 4,7% en el mismo período. En octubre, la recaudación del IGV interno subió 17,2% y el indicador de comprobantes de pago electrónicos aumentó 18,6%, ambos en términos nominales e interanuales. Citó esos datos como señales de la fortaleza de la demanda interna.

El presidente del BCR advirtió que El Niño podría causar daños importantes y mantener la presión sobre los precios de los alimentos. Al evaluar las perspectivas para 2027, señaló que el desempeño dependerá de la intensidad del impacto y de la evolución de las expectativas.

“Si no cambian bruscamente las expectativas y si no es tan destructivo, probablemente mantengamos todavía un buen crecimiento el próximo año”, sostuvo.

En el frente externo, las exportaciones peruanas alcanzaron US$ 87.498 millones entre enero y setiembre, un aumento interanual de 33,2%, según su presentación. Velarde atribuyó parte de ese desempeño a los precios internacionales y planteó aprovechar el ciclo favorable para concretar más proyectos y destinar los ingresos adicionales que recibe el fisco a mejorar la salud y la educación. También destacó que extender la agroindustria a la sierra podría elevar los ingresos de la población rural.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), señaló que los datos preliminares apuntaban a que la inflación de noviembre podría superar la de octubre. Lo dijo durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco, en la sesión “Oportunidades del Perú en el nuevo orden global”, moderada por Drago Kisic, economista y socio fundador de Macroconsult. | Foto: Joel Alonzo

Riesgo fiscal, reservas y crédito

Consultado sobre la calificación crediticia del Perú, Velarde dijo que los riesgos que observan las agencias son principalmente fiscales. Señaló que la deuda pública se ubicaba cerca del 27% del PBI y que la inestabilidad política había pesado en las evaluaciones anteriores.

“Veo más perspectiva de mejora que empeoramiento”, afirmó al explicar cómo podría incidir una mayor estabilidad política.

Velarde también estimó que el dólar seguirá dominando las finanzas internacionales y señaló que los controles de capital dificultan que la moneda china compita con él. Al explicar el nivel de las reservas del Perú, Velarde mencionó el peso de los depósitos en dólares y la necesidad de contar con un respaldo ante episodios de salida de capitales como el de 2021. También se refirió al papel del oro en las reservas.

“Es muy volátil. Por eso la mayor parte de los bancos centrales no tienen tanto oro”, señaló Velarde.

En el sistema financiero local, Velarde consideró que las finanzas abiertas pueden favorecer la competencia al permitir que los clientes decidan compartir su historial con otras entidades.

También cuestionó los topes a las tasas de interés. Explicó que, si la tasa a la que una entidad estaría dispuesta a prestarle a un cliente supera el tope, ese cliente puede quedarse sin crédito. “La medida es tonta”, afirmó.