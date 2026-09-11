Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), calificó de “desastre” la política de salud y educación de los últimos años y sostuvo que la calidad de estos servicios no correspondía al PBI per cápita alcanzado por el país.

Las declaraciones se produjeron durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, después de que varios congresistas cuestionaran que los resultados macroeconómicos favorables no se reflejaran con la misma intensidad en las condiciones de vida de la población.

“Realmente, me han criticado salud y educación. No tengo nada que ver y, si me preguntan, han sido un desastre las políticas de salud y educación en los últimos años”, dijo Velarde. Agregó que el nivel de atención sanitaria y educativa “no corresponde a nuestro PBI per cápita. Con el PBI per cápita deberíamos estar mucho mejor”.

El senador Daniel Barragán consultó cuándo los indicadores económicos expuestos por el BCR se reflejarían en las regiones y en el índice de desarrollo humano de sus habitantes. Y, por su parte, el diputado Héctor Guillén interrogó si un crecimiento de 3,2% en el 2027 sería suficiente para reducir la pobreza y la informalidad. También cuestionó el hecho de que los precios récord de los minerales y el superávit comercial no se traducían con la misma fuerza en el empleo, los ingresos y la calidad de vida.

Velarde respondió que la estabilidad macroeconómica era indispensable para combatir la pobreza y rechazó que se desconocieran sus efectos sobre la microeconomía.

“La estabilidad macro ayuda a combatir la pobreza”, afirmó. Como ejemplo, recordó cómo una pensión podía “evaporarse” a través de la inflación.

Servicio civil y empleo formal

Velarde también planteó la necesidad de mejorar la salud, la educación y el servicio civil, al que calificó como “sumamente pobre”. Añadió que el país requería una burocracia profesional para gestionar adecuadamente la educación, la salud y la infraestructura.

“Sin un buen servicio civil es imposible tener una sociedad próspera, incluso un sector privado próspero”, señaló. Asimismo, afirmó que el servicio público del país se había deteriorado y planteó aplicar un verdadero proceso meritocrático tanto en las inversiones como en la contratación de personal.

Velarde también destacó el crecimiento del empleo formal privado, que avanzó 6,1% en julio y 5,6% durante los primeros siete meses del año. Sostuvo que, si ese ritmo se mantuviera, el país cambiaría en diez años, aunque aclaró que no esperaba que ocurriera porque se trataba de tasas muy altas.

Julio Velarde, presidente del BCR aclaró la función del Banco Central de Reserva y el objetivo que tiene: estabilidad de precios. / JOEL ALONZO

Autonomía y funciones del BCR

Durante el debate, el senador Saúl Armacán Morales planteó evaluar una reforma de la normativa del BCR para que la entidad incorporara el empleo entre sus objetivos, además de preservar la estabilidad monetaria.

Velarde respondió que la estabilidad de precios era el objetivo central de la mayoría de los bancos centrales y señaló que Chile, mencionado durante la intervención parlamentaria, tampoco tenía un mandato específico sobre el empleo.

También descartó la posibilidad de aplicar políticas monetarias diferenciadas entre regiones. Explicó que el Perú tenía una sola moneda y que los precios se movían en una dirección similar en las distintas zonas del país. “No hay una política monetaria regional. Hay una política monetaria única”, sostuvo.

Finalmente, defendió la autonomía del BCR al señalar que permitía separar las decisiones monetarias del ciclo político y evitar que los objetivos de corto plazo comprometieran la estabilidad económica de largo plazo.