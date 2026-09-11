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Resumen

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Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), calificó de “desastre” la política de salud y educación de los últimos años y sostuvo que la calidad de estos servicios no correspondía al PBI per cápita alcanzado por el país.

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