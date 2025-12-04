Julio Velarde: “La inversión privada en el tercer trimestre fue 11%, un nivel que no veíamos hace muchos años”

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que el empleo formal ha venido creciendo 5,1% entre enero y setiembre frente al mismo periodo de 2025. Además, los puestos de trabajo en el sector privado aumentaron en 6,6%. Con dichos datos, consideró que la informalidad viene disminuyendo en el país.

Velarde realizó estos comentarios en el XXXVI Seminario Anual de Investigación, organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) en la Universidad del Pacífico. Durante su presentación en el espacio ‘El contexto internacional y su impacto en la economía peruana’, el funcionario detalló que el crecimiento del empleo formal privado en el sector agropecuario fue de 23,6% entre enero y setiembre de 2025 versus los primeros nueve meses del 2024.

Además, destacó que los crecimientos de puestos formales también se han dado en el sector construcción (7,3%), comercio (4,3%) y servicios (3,8%).

Justamente, consideró que la fuerza laboral estaría creciendo 1%. Lo que resalta versus el aumento del empleo en el sector formal privado.

“La informalidad viene bajando, lo que pasa es que el nivel de informalidad es bastante alto, lo que es malo porque es menos productivo. Si se manejan bien las cosas, hay una masa enorme de trabajadores que pueden ser productivos si se incorporan a la formalidad”, expresó Velarde.

Además, sostuvo que los sueldos en términos reales vienen creciendo un 8%.

El presidente del BCR, Julio Velarde, asistió al evento del CIES haciendo una presentación magistral. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Cabe recordar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la informalidad laboral disminuyó 0,6% en el periodo octubre 2023-setiembre 2024 y octubre 2024-setiembre 2025.

Sin embargo, la tasa de informalidad es de 70,6%, frente a un nivel de formalidad de 29,4%.

Inversión privada

En el evento del CIES, Velarde señaló que la inversión privada viene creciendo 9,9% en los primeros nueve meses del año, por lo que existe la probabilidad de que se revise al alza la estimación del BCRP de ese indicador, que asciende a 6,5%.

“La inversión privada en el tercer trimestre fue 11%. Ese nivel no lo veíamos hace muchos años, excepto en la recuperación post Covid, que fue la inversión pospuesta del 2020 y 2021”, apuntó.

Asimismo, recordó que la inversión no minera tendría un crecimiento de 8,2% y la inversión residencial, de 3%, luego de estar contraída en el 2023 y 2024.

Por otro lado, Velarde indicó que las expectativas empresariales sobre la economía y los sectores donde operan las compañías se encuentran a un nivel similar al post-Covid, previo a las elecciones generales del 2021.

En ese sentido, apuntó que las expectativas a 12 meses (en 61 puntos sobre la economía a octubre y en 66 puntos sobre los sectores) han subido, y que contemplan ya al nuevo gobierno.

“No notamos, al menos hasta ahora, efectos importantes del proceso electoral sobre expectativas de inversión”, acotó.