Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), criticó que en la actualidad “no hay partidos” políticos y que tomará tiempo organizarse para encontrar candidatos “realmente buenos”.

Además, el titular del BCR cuestionó que las últimas reglas en materia electoral fueron dadas “como si funcionaran partidos serios”.

“Me preocupan las reglas del juego actuales, si no me equivoco en junio el que va a ser candidato tenía que estar inscrito a un partido, y no hay partidos . Se han dado un conjunto de reglas como si efectivamente funcionara partidos y no hay partidos; y todas las normas son como si efectivamente fueran partidos serios”, indicó en el Día1 Summit.

También criticó que se se eleve en 1% la valla para alianzas electorales. Precisó que antes no existían estas normas “y no había tantos problemas”.

En otro momento de su ponencia, descartó tener alguna animadversión con el actual ministro de Economía y Finanzas, José Arista.