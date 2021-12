Conforme a los criterios de Saber más

Durante la presentación del último Reporte de Inflación del 2021, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, comentó que, luego del anuncio del cierre de minas realizado por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en noviembre, las expectativas de inversión privada se deterioraron. Y, aunque no es posible precisar si el deterioro responde a este evento particular, para Velarde “todavía hay desconfianza, no la que había en agosto, pero se mantiene cierto grado de desconfianza”.

Por otro lado, el titular de la autoridad monetaria señaló que se espera que las menores expectativas empresariales desaceleren la inversión privada durante el último trimestre del 2021, efecto que se extendería durante del 2022. Según las proyecciones del BCR, la inversión privada crecería 36% este año, pero 0% en el 2022. Esta última proyección no registró variación respecto al Reporte de Inflación de setiembre. En el 2023, la inversión privada ascendería a 2%.

“A fines de octubre el deseo de invertir habría mejorado en las empresas, desgraciadamente, a fines de noviembre hubo esta caída de expectativas que mencionamos. Sin embargo, 0% de crecimiento con un consumo que todavía se mantiene vigoroso no es una cifra particularmente pesimista ”, dijo.

LEE TAMBIÉN: Ritmo de crecimiento de la economía peruana sigue desacelerándose

Velarde también afirmó que se requiere de un marco predecible de estabilidad jurídica y también macroeconómica, porque la incertidumbre desalienta la inversión.

“No hay nada más nervioso que el capital”, porque nadie quiere perder el dinero que ha logrado acumular, aseveró.

Para Luis Alberto Arias Minaya, exvicepresidente del BCR, si bien este año se cerrará con buenas cifras de crecimiento debido a factores externos y al avance de la vacunación, para el 2022 las perspectivas para la inversión privada no serán favorables debido al ambiente de incertidumbre y pérdida de confianza que existe en el país.

“Los indicadores de expectativas económicas del BCR han encontrado en estos doce meses un tramo no favorable y esto expresa la falta de confianza que se reflejan en las decisiones de inversión”, precisó.

LEE TAMBIÉN: Pleno del Congreso aprueba dar facultades legislativas al Ejecutivo

Fuga de capitales

Velarde señaló que la salida de capitales de corto plazo ha sido la más significativa desde que se tiene el registro en las cuentas nacionales (1950) y representará el 7,4% del PBI este año. “El dinero más nervioso ya salió”, recalcó.

A pesar de ello, para el titular del BCR, la fortaleza macroeconómica del país es de tal magnitud, que todavía se cuenta con reservas internacionales netas (RIN) sumamente altas.

“A pesar de la fuga de capitales nuestras reservas son de US$ 10 mil millones más de las que teníamos antes de la pandemia, ya que a fines del 2019 eran de US$ 68 mil 300 millones, y ahora incluso tenemos US$ 4 mil millones más de lo que había a comienzos de este año”, dijo.

Infografía: Raul Rodriguez.

Crecimiento

Según el reporte del BCR, la actividad económica del país registraría una tasa de crecimiento de 13,2% en el 2021, cifra superior al 11,9% anunciado en el reporte previo del ente emisor. Esto, debido a que en el tercer trimestre se observó un mayor dinamismo respecto al esperado de sectores no primarios como Construcción y Servicios.

Además, se espera un crecimiento de 3,4% y 3,2% en el 2022 y 2023, respectivamente, estimándose la finalización del escenario de pandemia.

“Puede parecer bastante bajo, pero si nos comparamos con los países de Sudamérica y México, de acuerdo con consensos, el único país que crece más que nosotros es Colombia con un poco más de 4% y Paraguay, que estaría a un nivel similar del 3,4%”, agregó Velarde.

Sobre ello, Arias Minaya señaló que el crecimiento debería ser mayor debido al avance de la economía mundial y al boom de precios de los ‘commodities’; sin embargo, tanto la inversión pública como la privada crecerían poco.

Para Arias, hace falta dar un shock de confianza. Señala que el tema de la Asamblea Constituyente no se ha terminado de descartar. Resalta, además, que ahora que el Congreso ha aprobado la delegación de facultades sin incluir cambios en el régimen minero, probablemente el Poder Ejecutivo insista con proyectos de ley que deberán ser debatidos en el Congreso.

“Todos estos hechos generan incertidumbre y, frente a ello, la tasa de crecimiento de la economía es menor” , agregó.

Las bambas

Velarde señaló que la producción de la minera Las Bambas representa el 1,2% del PBI al año, es decir 0,1% por mes. Afirmó también que esta producción se estaría considerando en la proyección de este año ; sin embargo, no retorna a sus niveles de producción anteriores.

“No se consideran los niveles prepandemia por las menores leyes en Las Bambas antes del nuevo tajo de Chalcobamba y recién en el 2023 se alcanzaría niveles similares por precisamente la apertura de este nuevo tajo”, añadió.

Para Velarde, Las Bambas es una mina importante y espera que la situación de conflictividad no dure más allá de dos o tres semanas .

Remuneración mínima

Respecto al incremento de la remuneración mínima vital, Velarde mencionó que debería responder a factores de productividad.

“Uno tiene que ser prudente en estos aumentos, estudiando los niveles de productividad y reconociendo que va solamente para una parte bastante pequeña. Para este caso alcanzaría solo al 13% de la población formal. Los sueldos se deben aumentar con prudencia”, mencionó.

Velarde también aseguró que, en el caso peruano, la RMV equivale a casi el 55% del sueldo promedio . En el caso de Estados Unidos, la cifra es de 21%, y en Japón más de 20%.

VIDEO RECOMENDADO

Los chilenos enfrentarán el domingo la elección presidencial más reñida y polarizada de los últimos años, en la tendrán que elegir entre el izquierdista Gabriel Boric y el ultraconservador José Antonio Kast.