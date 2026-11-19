En el segundo día del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 llevado a cabo en China, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, destacó la necesidad de promover una mayor inclusión de las pequeñas y medianas empresas en las oportunidades que genera la integración comercial.

“Nuestra tarea consiste en garantizar que los beneficios del comercio abierto lleguen a las pequeñas y medianas empresas, incluidas aquellas que todavía operan en la economía informal”, afirmó la mandataria durante su intervención en la sesión plenaria de la Semana de Líderes Económicos de APEC, realizada en la ciudad de Shenzhen, República Popular China.

En ese contexto, la mandataria reafirmó el compromiso del Perú con la Hoja de Ruta de Lima —aprobada en 2024 para impulsar la transición hacia la economía formal y global— con el fin de llevar los beneficios del libre comercio a las PYMES. Además, respaldó la vigencia de la Declaración de Ichma, la cual promueve un avance gradual y voluntario entre las economías miembros de APEC.

Hizo llamado a APEC frente a El Niño

En otro momento de su intervención, la jefa de Estado también se refirió a los impactos del Fenómeno El Niño y resaltó que la solidez macroeconómica del Perú está permitiendo a su Gobierno adoptar medidas contracíclicas para hacer frente a este evento.

Por otro lado, la presidenta Fujimori remarcó la solidez del modelo económico peruano y ratificó su compromiso de construir un futuro de mayor desarrollo para el país. En ese sentido, destacó el desempeño de la economía peruana a lo largo del siglo XXI pues creció a una tasa promedio anual del 4%, cifra que casi duplica el 2,3% registrado por América Latina y el Caribe en el mismo periodo.

Además, resaltó que la economía del país prácticamente se triplicó en este periodo, conservando la estabilidad del sol. Destacó que la deuda pública se sitúa en torno al 30% del PBI, las reservas internacionales alcanzan el 26% del PBI y la inversión privada ha registrado un incremento medio anual del 5,5%.

Sobre comercio internacional, la presidenta Fujimori indicó que el Perú posee 25 tratados comerciales vigentes que le permiten articularse con 60 mercados globales, abarcando así el 82% del PBI a nivel mundial.