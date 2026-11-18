Fujimori Higuchi llegó al Centro Internacional de Comunicación de Shenzhen (ICSZ), donde fue recibida por el presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan.
Durante el evento al que asistieron los líderes de las economías de APEC se realizó una reunión de bienvenida y diversas presentaciones culturales.
APEC 2026
Este año, China asume la presidencia de APEC por tercera ocasión. Bajo el lema «Construyendo una comunidad del Asia-Pacífico para prosperar juntos», su gestión se enfocará en tres pilares: apertura, innovación y cooperación.
De acuerdo a la agenda oficial, la presidenta Fujimori asistirá el jueves 19 de noviembre a la sesión plenaria de la 33ª Reunión de Líderes Económicos de APEC y sostendrá además diversas reuniones bilaterales.
¿Qué es el APEC?
El APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) es un foro internacional fundado en 1989 que reúne a 21 economías de la región que rodean el océano Pacífico —incluyendo a países como Perú, Estados Unidos, China, Japón, Canadá, México y Chile— con el objetivo de promover el crecimiento económico, la cooperación técnica y la liberalización del comercio y la inversión.
Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin intercambiaron sus primeros saludos durante la cumbre de la APEC en Shenzhen, China. Los líderes de China, Estados Unidos y Rusia protagonizaron el encuentro previo a su primera reunión trilateral formal, en medio de una gran expectativa internacional.
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