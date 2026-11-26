En el tercer y último día de Cade Ejecutivos 2026, la presidenta Keiko Fujimori llegó a Urubamba para firmar la adenda con la empresa Cálidda para ampliar la masificación del gas natural en siete regiones del centro y sur del país, así como para participar del foro empresarial.

MIRA AQUÍ: Keiko Fujimori firmó adenda de masificación de gas natural en 7 regiones y participará en Cade Ejecutivos 2026

Esta novena adenda al contrato de concesión permitirá extender la cobertura de abastecimiento de gas natural a 15 ciudades de Ayacucho, Cusco, Puno, Huancavelica, Apurímac, Junín y Ucayali. Según el Gobierno, cerca de un millón de ciudadanos podrá acceder a una fuente de energía más económica y con menor impacto ambiental, tras más de 20 años de espera para la llegada de este recurso a dichas regiones.

En el tercer y último día de Cade Ejecutivos 2026, la presidenta Keiko Fujimori llegó a Urubamba para firmar la adenda con la empresa Cálidda para ampliar la masificación del gas natural en siete regiones del centro y sur del país, así como para participar del foro empresarial.

Durante la suscripción de la ampliación del contrato, la presidenta mencionó que se trata de un ahorro significativo, real y directo para el bolsillo de cada familia, sobre todo en mejorar la calidad de vida.

“El camino fácil es criticar, desconfiar, dejar que todo siga igual. (...) Por eso quiero ser muy clara y enfática con todos los ciudadanos del sur y del centro de nuestro país que nos están escuchando.Esta adenda no detiene ni reemplaza al proyecto estructural. Por el contrario, nuestro gobierno ha solicitado formalmente a Proinversión la reactivación del Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur (Sitgas)- antes conocido como Gasoducto Sur Peruano (GSP)-, y ambos proyectos son complementarios y avanzarán en paralelo.No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se desarrollan diferentes proyectos”, sostuvo la presidenta.

Como se recuerda, el proyecto del Sitgas contempla el transporte de gas natural desde Camisea mediante gasoducto hacia Cusco y otras regiones del macrosur, una iniciativa distinta a la distribución directa del gas, tal como adelantó Guillermo Shinno, titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) ayer durante su presentación en la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados en el Congreso.

Así también, la mandataria dijo que trabajarán simultáneamente en soluciones que permitan mejorar la vida de la población.

En el tercer y último día de Cade Ejecutivos 2026, la presidenta Keiko Fujimori llegó a Urubamba para firmar la adenda con la empresa Cálidda para ampliar la masificación del gas natural en siete regiones del centro y sur del país, así como para participar del foro empresarial.

A su turno, Guillermo Shinno, titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), también se refirió a las críticas que ha generado el también llamado proyecto de “7 regiones” en algunos sectores. “Se dice que este proyecto de gas natural reemplaza o deja de lado el gasoducto para el Cusco, lo cual es falso”, remarcó al igual que la mandataria.

Por su parte, Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, resaltó la relevancia de la masificación del gas natural.

“La masificación progresiva no significa masificación limitada. No queremos tampoco esperar 22 años mientras nuestras familias se ven perjudicadas cuando podrían tener un ahorro de S/80 a S/20. Hoy somos testigos del inicio de la firma real de la masificación del gas”, dijo durante la ceremonia. De acuerdo a Salcedo, esta adenda ha tomado unos cuatro años en materializarse. A su vez, agregó que en Santa Ana (La Convención), en Cusco todas las viviendas tendrán gas domiciliario.

“Los hogares serán beneficiados. Y, a su vez, en el diálogo y en la escucha, no son migajas”, remarcó.

Sin duda, una respuesta a los comentarios de Verónika Mendoza, gobernadora regional electa del Cusco, quien ayer -durante el segundo día de Cade Ejecutivos 2026- si bien resaltó la importancia de la masificación del gas natural para la región, cuestionó que el proyecto presentado no responde todavía a las expectativas de la población cusqueña.

Recordó que el gas de Camisea se explota desde hace 22 años y que, pese a ello, las familias de Cusco aún no se benefician directamente de este recurso. “Necesitamos la masificación ya, pero tampoco podemos aceptar migajas”, señaló en referencia al número de beneficiarios previstos en la región. En su alocución, planteó que la masificación debe avanzar junto con el desarrollo del gasoducto Sitgas.