El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Kevin Warsh, evitó este miércoles pronunciarse sobre una eventual modificación de los tipos de interés, ratificó que la próxima reunión de política monetaria se celebrará el próximo 29 de julio, y defendió la necesidad de revisar algunos aspectos del marco de actuación de los bancos centrales, especialmente su estrategia de comunicación.

Durante una mesa redonda celebrada en el foro anual que organiza el Banco Central Europeo (BCE) en Sintra (Portugal), Warsh reiteró que la Reserva Federal no ofrecerá orientaciones anticipadas (forward guidance) sobre las decisiones que pueda adoptar antes de la reunión prevista para finales de julio.

“En cuanto a la orientación general de la política monetaria, dije en mi conferencia de prensa que no iba a ofrecer orientaciones futuras (‘forward guidance’, en inglés) porque nos reuniríamos dentro de seis semanas. Pero tengo una novedad: nos reuniremos dentro de cuatro semanas”, afirmó el responsable en una mesa redonda en el marco del foro anual del Banco Central Europeo (BCE) en Sintra (Portugal).

En la reunión celebrada los pasados 17 y 18 de junio, la primera presidida por Warsh desde que asumió el cargo el pasado 22 de mayo, la Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés pese a que la inflación se situó en mayo en 4,2% interanual y a las reiteradas presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el banco central iniciara una relajación de su política monetaria.

Durante su intervención, Warsh defendió la conveniencia de replantear algunos elementos del funcionamiento de los bancos centrales, en particular la forma en que comunican sus decisiones de política monetaria.

“La reforma no se detiene en la orilla del agua”, afirmó, antes de destacar que uno de los aspectos más enriquecedores de las dos jornadas de debate en Sintra ha sido el intercambio de ideas entre responsables de política monetaria “con la mente abierta”, dispuestos a reconsiderar la forma en que los bancos centrales conducen su política.

En ese contexto, elogió la intervención de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, sobre la conveniencia de revisar la denominada orientación futura (forward guidance). “Es lo que ha dicho la presidenta Lagarde. Me gustaba cuando nos conocimos hace veinte años, cuando era ministra de Finanzas. Después de esa respuesta, la quiero aún más”, afirmó entre risas.

Warsh aseguró que comparte plenamente ese planteamiento y consideró que ese proceso de reflexión permitirá a los bancos centrales “trazar un nuevo rumbo para tomar mejores decisiones y hacer lo correcto”.

Preguntado expresamente sobre si la Reserva Federal podría modificar las tasas de interés en la reunión prevista para el próximo 29 de julio, evitó ofrecer cualquier pista. “Sarah está intentando que rompa esa regla y va a fracasar”, bromeó en referencia a la periodista que formuló la pregunta.

El presidente de la Fed explicó que antes de esa cita la institución recibirá abundante información económica y que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) celebrarán un amplio debate antes de adoptar cualquier decisión.

“Cuando entremos en esa sala y cerremos la puerta tendremos un buen debate. Pero no tengo mucho más que decir sobre eso”, concluyó.