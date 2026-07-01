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Resumen

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Durante su intervención, Warsh defendió la conveniencia de replantear algunos elementos del funcionamiento de los bancos centrales, en particular la forma en que comunican sus decisiones de política monetaria.(Photo by Aaron Schwartz / AFP)
Durante su intervención, Warsh defendió la conveniencia de replantear algunos elementos del funcionamiento de los bancos centrales, en particular la forma en que comunican sus decisiones de política monetaria.(Photo by Aaron Schwartz / AFP)
/ AARON SCHWARTZ
Por Agencia EFE

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Kevin Warsh, evitó este miércoles pronunciarse sobre una eventual modificación de los tipos de interés, ratificó que la próxima reunión de política monetaria se celebrará el próximo 29 de julio, y defendió la necesidad de revisar algunos aspectos del marco de actuación de los bancos centrales, especialmente su estrategia de comunicación.

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