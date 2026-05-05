Resumen

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Zhaoshang Chang, titular de la Cátedra Charles Fogarty y profesor de la Colorado School of Mines. (Foto: ProExplo)
Zhaoshang Chang, titular de la Cátedra Charles Fogarty y profesor de la Colorado School of Mines. (Foto: ProExplo)
Por Redacción EC

La mina Antamina, ubicada en Áncash, presenta un alto nivel de mineralización, señaló Zhaoshang Chang, titular de la Cátedra Charles Fogarty y profesor de Colorado School of Mines. Esto la posiciona como la operación con mayor ‘skarn’ (rocas metafórmicas).