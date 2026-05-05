La mina Antamina, ubicada en Áncash, presenta un alto nivel de mineralización, señaló Zhaoshang Chang, titular de la Cátedra Charles Fogarty y profesor de Colorado School of Mines. Esto la posiciona como la operación con mayor ‘skarn’ (rocas metafórmicas).

Durante su conferencia magistral en el evento ProExplo 2026, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Chang resaltó que la operación minera tiene un potencial de crecimiento para sumar hasta 500 millones de toneladas de recursos adicionales.

Para Chang, Antamina sobresale por la complejidad de su sistema geológico. Explicó que el yacimiento cuenta con más de 11 cuerpos intrusivos organizados en tres centros principales. Esto facilita la formación en zonas mineralizadas extensas y continuas.

Señaló que cada cuerpo intrusivo aporta fluidos mineralizantes en distintas etapas. Esto da lugar a cuerpos de mineralización de gran tamaño, lo que distingue a Antamina de otras minas ‘skarn’ en el mundo.

Asimismo, sostuvo que en los trabajos recientes de perforación se han identificado zonas de caliza que aún no han sido alteradas, por lo que existe la posibilidad de que nuevos cuerpos intrusivos fértiles reaccionen y generen nuevas áreas mineralizadas a futuro.

Es así que Chang apuntó que este crecimiento sostenido tiene como clave la identificación de estas intrusiones a través de observaciones de campo, análisis mineralógicos y técnicas de laboratorio avanzadas.

Asimismo, le experto comparó la geología de Antamina con casos como el de Indonesia con los depósitos mineros Ertsberg y Big Gossan, que presentan múltiples centros intrusivos y geometrías complejas. A ello agregó que la generación de mineralización continua y de gran volumen hacen que la operación minera ubicada en Áncash supere a los referentes asiáticos mencionados.

Ferrobamba

Por otro lado, Chang sostuvo que Ferrobamba, una de las áreas principales de la operación Las Bambas, presenta centros intrusivos más separados. Esto obliga a la unidad minera a operar con tajos individuales y limita la continuidad de cuerpos mineralizados.

Añadió que disminuye la capacidad de nuevas mineralizaciones por ante el contacto de nuevos intrusivos con ‘skarns’ que ya están formados.