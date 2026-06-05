Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Agroexportaciones se consolidan en Arequipa para diferentes mercados.
Agroexportaciones se consolidan en Arequipa para diferentes mercados.
/ SYSTEM
Por Apoyo Consultoría

La apertura comercial ha sido uno de los pilares más importantes del modelo económico peruano. Se refleja en la red de acuerdos comerciales —26 tratados vigentes con economías que concentran cerca del 90% del comercio exterior peruano—, en la estructura arancelaria —el arancel promedio es hoy 2,2%, cuando a finales de los ochenta llegaba al 70%—, y en un marco que promueve las exportaciones y atrae inversión extranjera. En esta campaña electoral, ese pilar ha estado bajo ataque: se propuso renegociar los TLC “lesivos”, impulsar una “soberanía productiva”, sustituir importaciones estratégicas y prohibir exportar minerales sin procesamiento. Como es usual, los planes ahora se moderan, apenas unos días antes de la segunda vuelta, pero vale la pena recordar por qué es tan importante mantener y fortalecer la apertura comercial, con convicción y política de estado, más allá de promesas electorales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.