El Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) dio luz verde al Plan Maestro del Megapuerto de las Américas Corío, superando una etapa de constantes retrasos y marcando el avance técnico más relevante para la logística del sur peruano.

Este documento servirá como hoja de ruta para organizar la infraestructura del puerto y articularla con redes de transporte, industria y energía.

Impulso regional y alcance continental

Impulsado por la gestión del gobernador Rohel Sánchez Sánchez, el proyecto posiciona a Arequipa como un punto estratégico para el comercio exterior.

Gracias a las condiciones naturales de sus aguas y su ubicación, Corío busca conectar la producción de la macrorregión sur y de países vecinos como Brasil y Bolivia con el mercado de Asia-Pacífico.

Proximos pasos

Si bien la decisión de la APN no implica el inicio inmediato de las obras, sí sienta las bases técnicas para arrancar con la estructuración, los estudios finales y la atracción de inversionistas internacionales.