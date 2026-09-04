Este documento servirá como hoja de ruta para organizar la infraestructura del puerto y articularla con redes de transporte, industria y energía.
Impulso regional y alcance continental
Impulsado por la gestión del gobernador Rohel Sánchez Sánchez, el proyecto posiciona a Arequipa como un punto estratégico para el comercio exterior.
Gracias a las condiciones naturales de sus aguas y su ubicación, Corío busca conectar la producción de la macrorregión sur y de países vecinos como Brasil y Bolivia con el mercado de Asia-Pacífico.
Proximos pasos
Si bien la decisión de la APN no implica el inicio inmediato de las obras, sí sienta las bases técnicas para arrancar con la estructuración, los estudios finales y la atracción de inversionistas internacionales.
Julio Velarde, presidente del BCR, es reconocido con el Premio Legado | El Comercio
En medio de aplausos, la primera edición del Premio Legado Perú fue entregada a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en reconocimiento a su trayectoria, labor en la institución e impacto en la economía nacional.
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