La aprobación del Plan Maestro no representa todavía el inicio de la construcción del megapuerto, pero sí establece las bases técnicas necesarias para continuar con la estructuración . Foto: APN
La aprobación del Plan Maestro no representa todavía el inicio de la construcción del megapuerto, pero sí establece las bases técnicas necesarias para continuar con la estructuración . Foto: APN
Por Redacción EC

El Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) dio luz verde al Plan Maestro del Megapuerto de las Américas Corío, superando una etapa de constantes retrasos y marcando el avance técnico más relevante para la logística del sur peruano.

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