El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, retrocede 1,4% después del anunció de recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y tras las declaraciones de su presidente Jerome Powell, quién aseguró que no pueden garantizar otros recortes.

Powell insinuó que el recorte de tasas de ayer podría ser el último del 2025, rebajando las expectativas por parte del mercado y que ha modificado las perspectivas sobre el precio del dinero en Estados Unidos. El mercado daba casi por hecho un recorte en diciembre, ahora lo ve con una probabilidad del 70%.

“Esperamos una baja de las tasas en diciembre, y aunque mantenemos una perspectiva moderadamente optimista, creemos que serán necesarios al menos dos recortes más el año que viene y una mayor debilidad del dólar para alcanzar la plataforma necesaria para el crecimiento”, explicó ING.

Los inversores se mantienen al tanto de la tregua comercial pactada por Estados Unidos y China. En España, la jornada también está marcada por la caída del 2% de BBVA, después que se publicarán sus resultados.

Asimismo, Inditex y Santander marcan descensos de más del 2% para la textil y del 1,5% para el banco, respectivamente.