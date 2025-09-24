El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, registra descensos del 0,2% tras subir ayer 0,50% hasta situarse en los 15.158.2 puntos, informó la web Cinco Días.

La jornada estuvo marcada por el discurso que dio Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), donde dio pocas indicaciones sobre el movimiento futuro de las tasas de interés.

Los valores que más suben hoy son: Indrá (4,9%), Repsol (1,4%), Endesa (0,07%) y los que más caen son Solaria (-2%), Amadeus (-1,3%) y Fluidra (-1%).

En cuanto al resto de bolsas europeas, abren en rojo. El Dax alemán pierde 0,4%, mientras que el FTSE 100 de Londres y el Cac de París descienden respectivamente 0,2% y 0,3%. El Nikkei cierra al alza con unas subidas del 0,34%.

Por su parte, Shanghai cierra con una subida del 0,8% y el Hang Seng de Hong Kong repunta 1,3%. Con estos resultados, las bolsas asiáticas se encaminan este mes a su mejor rendimiento mensual en un año ante el auge de las acciones tecnológicas regionales y la reanudación del ciclo de flexibilización de la política monetaria de la Fed.

Por otro lado, el euro se sitúa en los US$1,1800 y el petróleo Brent, de referencia en Europa, avanza 0,22% hasta los US$67.77.