El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, registra ganancias en la apertura de medio punto porcentual y ha llegado a los 15.400 puntos, tras cerrar la semana pasada sobre los 15.300 después de la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés y con el impulso de Inditex, informó la web Cinco Días.

Los valores que más suben son Indra con 1,7%, Puig 1,5% y Unicaja 1,4%. Los valores que más caen son Rovi -0,5%, Telefónica con -0,1% y Acción Energía -0,02%. Esta semana el mercado estará atento a la rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que se espera ejecute un recorte de las tasas de interés.

Las demás bolsas europeas abren la semana al alza salvo el Ftse 100 de Londres que cae ligeramente. El DAX alemán sube 0,3%, el Cac francés suma 0,9% y el Mib italiano anota 0,7%.

En Asia, las acciones de China y Hong Kong cotizan mixtas tras los débiles datos económicos, mientras los mercados japoneses están cerrados por ser festivo. Por otro lado, el índice de referencia Hang Seng de Hong Kong sube 0,3%, casi tocando un nuevo máximo de cuatro años.

El euro se mantiene estable en US$1,1735 dólares y el petróleo Brent, de referencia en Europa, sube 0,5% hasta los US$67,33.