La bolsa española abre con una caída del 1,33% tras desplome en las acciones de Telefónica

La bolsa española ha abierto este martes con una fuerte caída del 1,33%, por debajo de los 15.900 puntos, arrastrada por uno de los grandes valores del mercado español, Telefónica, que se hunde 11% tras los resultados.

MÁS INFORMACIÓN: Las acciones de Amazon se disparan más de 11% en Wall Street tras publicar resultados

En los primeros compases de cotización, el Ibex 35, el principal selectivo español se deja 1,33% y los 15.900 puntos (15.824,4 enteros). Las ganancias del año se reducen 36,44%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Dentro del indicador, Telefónica cae con fuerza, 11%, después de anunciar que perdió 1.080 millones de euros hasta septiembre, frente a los 954 millones que ganó en los nueve primeros meses de 2024, y que recortará al 50% el dividendo que pagará en 2026.

En cuanto al resto de bolsas europeas, el Dax alemán cede 1,5%, el Cac francés y Euro Stoxx 50 restan 1,3%, el Ftse baja 0,7%.

Las bolsas asiáticas han retrocedido máximos históricos tras los fuertes impulsos por el sector tecnológicos en las últimas semanas.

PUEDES VER: Wall Street empieza la semana en terreno mixto y Nvidia sube 3%

El Nikkei de Japón cede 1,6%. En China, el índice Shanghai bajó 0,4% y el Hang Seng de Hong Kong un 0,8%.

En el mercado de referencias el euro se coloca en los US$1,15 dólares, mientras que el Brent, de referencia en Europa, baja 0,3% hasta los US$64.70 el barril.