De los grandes valores, BBVA ha perdido 0,73%, como el segundo mayor descenso del selectivo. Foto: EFE.
Agencia EFE
La Bolsa española baja 0,17% y rompe su mejor racha al alza desde agosto de 2022
La perdió 0,17%, aunque sostuvo los 15.200 puntos, y rompió su racha alcista de diez jornadas consecutivas de avances, la mejor desde agosto de 2022, afectada por la complicación en las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania.

El principal indicativo del mercado nacional, el Ibex 35, cedió 25,5 puntos, 0,17%, y terminó en los 15.251 enteros. En lo que va de año reduce sus ascensos acumulados al 31,54%.

El Ibex abría la jornada con caídas y mantuvo el mismo tono negativo durante el desarrollo de toda la sesión bursátil, en sintonía con la mayoría de plazas europeas, con los inversores pendientes de la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski, después de que el pasado viernes no se llegara a un acuerdo en Alaska para un alto el fuego en Ucrania.

De los grandes valores, BBVA ha perdido 0,73%, como el segundo mayor descenso del selectivo; por detrás, Iberdrola ha bajado 0,58%; Banco Santander, 0,5% y Repsol, 0,3%. En positivo han conseguido terminar, Telefónica, que ha sumado 0,58% e Inditex (0,46%).

