La Comunidad Andina cumplió el 26 de mayo 57 años y reafirmó su vigencia y compromiso con el desarrollo de los más de 116 millones de ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

El Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez, refirió que el marco legal comunitario ha permitido consolidar una agenda regional efectiva, articulada y cercana a las necesidades de los ciudadanos andinos.

Agregó que, gracias a la supranacionalidad, las Decisiones de la Comunidad Andina tienen efecto directo y obligatorio en los Países Miembros.

“En tiempos en los que surgen diferencias, nuestro marco jurídico es la mayor garantía de que el proceso de integración cuenta con un mecanismo robusto para resolver diferencias. La supranacionalidad es el escudo institucional que protege el libre comercio, a nuestros ciudadanos y nos permite preservar y fortalecer la integración andina”, remarcó.

Uno de los motores de la integración ha sido el comercio exterior. Las exportaciones intracomunitarias se incrementaron en más de 175 veces desde la suscripción del Acuerdo de Cartagena, pasando de alrededor de US$53 millones en 1969 a más de US$9.000 millones en 2025. Asimismo, más del 80% de las exportaciones entre países andinos corresponde a productos manufacturados, lo que incide de forma directa en el valor agregado, la industrialización, la innovación y la generación de empleo en la subregión.

Además, la Comunidad Andina representa el quinto mercado destino de las exportaciones de los cuatro países de la subregión. La importancia de la Comunidad Andina para las exportaciones de los países miembros es fundamental y se ha visto impulsada por la Zona de Libre Comercio Andina, que permite el intercambio comercial entre países con arancel cero.

A 57 años de la firma del Acuerdo de Cartagena, la Comunidad Andina reafirmó el valor de la integración regional como una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos comunes de la subregión y continuar generando bienestar y oportunidades para los ciudadanos andinos.