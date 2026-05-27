Resumen

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El Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez, refirió que el marco legal comunitario ha permitido consolidar una agenda regional efectiva, articulada y cercana a las necesidades de los ciudadanos andinos. (Foto: CAN)
El Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez, refirió que el marco legal comunitario ha permitido consolidar una agenda regional efectiva, articulada y cercana a las necesidades de los ciudadanos andinos. (Foto: CAN)
Por Redacción EC

La Comunidad Andina cumplió el 26 de mayo 57 años y reafirmó su vigencia y compromiso con el desarrollo de los más de 116 millones de ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

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