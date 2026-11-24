En el marco de CADE Ejecutivos 2026, María Julia Sáenz, socia líder de la práctica de Tax & Legal en KPMG en Perú, habló con El Comercio sobre cómo la inteligencia artificial (IA) podría ayudar a la Sunat a incorporar a más pequeños negocios al sistema tributario. Sáenz dijo que la entidad ya accede a datos de la facturación electrónica y del intercambio de información. Añadió que hay un proyecto de transformación de la administración tributaria con IA que le permitiría entender qué está pasando con esos datos.

Sáenz señaló que el acceso de los pequeños negocios a tecnologías como el celular y los pagos electrónicos abre una oportunidad para incorporarlos a un sistema distinto. También dijo que generar confianza es una deuda pendiente de la administración tributaria.

“Es muy complicado tributar, pero sobre todo es muy complicado hacerlo cuando no confías en el que te administra”, afirmó.

También consideró apropiado que la reforma tributaria se planteara sin aumentar impuestos ni cambiar tasas. Dijo que, desde hace al menos 20 años, se han hecho reformas parciales que han vuelto difícil entender el sistema y cumplir con sus reglas. Entre los ejemplos, mencionó las restricciones a las deducciones en el impuesto a la renta y las excepciones en el IGV.

“Tenemos los impuestos que deberíamos tener. Lo que no tenemos es el sistema que deberíamos tener”, afirmó.

Sáenz sostuvo que el sistema puede incentivar el “enanismo empresarial”. Explicó que, cuando un negocio alcanza cierto nivel de ingresos, entra al régimen general, que calificó de complicado y costoso. Según su lectura de lo que buscaba el ministro de Economía y Finanzas, un sistema progresivo permitiría que los pequeños contribuyentes se incorporaran con mayor facilidad, empezaran a tributar sobre sus rentas y recibieran el acompañamiento de la administración tributaria a medida que crecieran.

En cuanto a los aportes a salud y pensiones, entendió que la transición a la formalidad debía ir acompañada de aportes de menor magnitud que los de una empresa grande.

Cómo elevar la recaudación

Consultada por la meta de aumentar la recaudación sin cambiar las tasas del IGV ni del impuesto a la renta, Sáenz planteó reducir los litigios por deudas tributarias. Mencionó la posibilidad de reducir o perdonar multas o sanciones, ofrecer un refraccionamiento de la deuda y recurrir a la conciliación.

“Nadie está contento con tener procesos tributarios de 10, 15, 20 años de vigencia sin tener certeza”, afirmó.

Sáenz también dijo que los cambios de criterio de la administración tributaria y del Tribunal Fiscal dejan a los contribuyentes con poca certeza sobre cómo cumplir. Señaló que la Sunat ya puede orientar sus auditorías hacia sectores con mayor riesgo de evasión.

Sobre la discusión de la reforma en el Congreso, sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene el papel de explicar a los congresistas por qué es importante la agenda tributaria. En cuanto al sector privado, pidió a las empresas actuar con transparencia y evitar una planificación tributaria agresiva que pudiera desacreditar a sus marcas.