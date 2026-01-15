La tasa de interés de referencia: ¿Por qué es tan importante y por qué Trump busca disminuirla en Estados Unidos?

Este martes, luego de conocerse el dato de inflación en Estados Unidos (2,7%), el mandatario de ese país, Donald Trump, sostuvo que el presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, debería reducir “significativamente” la tasa de interés. Dicho mensaje fue publicado en la cuenta de Trump en Truth Social.

Este reiterado pedido ocurre desde el año pasado.

El rango de tasa de interés que estableció la FED en diciembre fue de 3,50%-3,75%; fue el tercer recorte realizado en el 2025.

Además… Apoyo de los bancos centrales Los jefes del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, así como de los bancos centrales de Australia, Brasil y Canadá expresaron su solidaridad, a través de una declaración firmada, al sistema de la FED y a su presidente, Jerome Powell.

La importancia de la tasa de interés de referencia

Marco Ortiz, economista principal del BBVA Research Perú, recordó que la función principal de un banco central es mantener la estabilidad monetaria, reflejada en una inflación baja.

En ese sentido, explicó que este organismo independiente busca controlar la oferta monetaria determinando el dinero que fluye en la economía o enfocándose en el precio del dinero. Este control se da a través de la emisión o restricción de la divisa o fijando el precio del dinero en el tiempo.

“Los bancos centrales modernos se enfocan directamente en el precio [del dinero]. Fijan este precio y eso es la tasa de interés”, señaló.

Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, añadió que la tasa de interés de referencia suele usarse de referencia para los préstamos que se dan entre los bancos comerciales y el Banco Central.

En ese sentido, indicó que, en el caso del dólar, al ser una divisa con un flujo a nivel global, el costo que se le otorga con la tasa de interés de referencia suele tener un impacto implícito en los mercados internacionales.

Variar la tasa de referencia

Castellanos explicó que un recorte de la tasa de interés de referencia suele disminuir el precio del dinero e impulsa la economía . Sin embargo, cuando la disminución es significativa, se genera un impulso adicional al consumo y una mayor inflación, añadió.

Por el otro lado, Ortiz explicó que existen periodos donde la economía se “sobrecalienta” y la demanda se acelera a mayor ritmo, lo que puede influir en un alza de los precios de los productos. Ante ello, elevar la tasa de interés apunta a cambiar las decisiones de consumo de las personas.

“Moviendo la tasa de interés, el Banco Central puede cambiar nuestras decisiones de ahorro y consumo, e inversión. De esa manera, trata de regular la demanda agregada de la economía y la demanda de todas las familias y empresas”, expresó.

Por su parte, Edmundo Lizarzaburu, profesor de ESAN, sostuvo que las consecuencias de variar la tasa de interés se observan en el mercado financiero y se trasladan a las tasas activas y pasivas. En ese sentido, varía el costo de los créditos a los hogares y las empresas, en especial los créditos de las micro y pequeñas empresas (mypes).

La variación de la tasa de interés también puede influir en el flujo de capitales y tiene un impacto en el tipo de cambio, añadió.

Trump

De acuerdo con Ortiz, la presión generada por el presidente Trump para reducir la tasa de interés de referencia apunta a disminuirla, especialmente, para las hipotecas en Estados Unidos, una propuesta de campaña.

Sin embargo, sostuvo que Trump está atacando la independencia de la FED, lo que podría generar un efecto contrario a lo que busca: aumentar la tasa de crédito hipotecario en Estados Unidos. Esta situación también eleva el riesgo inflacionario, agregó.

Por otro lado, sostuvo que una injerencia en la política monetaria estadounidense puede repercutir en otros mercados financieros, debido a que tiene una de las divisas dominantes a nivel internacional.

A ello, Castellanos añade que una eventual injerencia genera dudas sobre la estabilidad del dólar. Además, se genera una mayor incertidumbre y desconfianza sobre dicha moneda. En general, dice Lizarzaburu, se ocasiona una pérdida de credibilidad.