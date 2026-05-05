Uno de los sectores económicos más importantes es el exportador, que en el 2025 registró US$90.082 millones y un crecimiento de 21,2% frente al 2024, de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Dentro de este rubro, las agroexportaciones alcanzaron US$15.013 millones, agregó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

De acuerdo a Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex), las exportaciones peruanas representan un 25% del producto bruto interno (PBI). De ese total, 23 puntos porcentuales representan envíos a destinos que mantienen TLC con el Perú. El 90% de los despachos va a lugares con los que tenemos acuerdos comerciales y el porcentaje se eleva a un 92% cuando se trata de envíos no tradicionales, añadió.

Gran parte de nuestros despachos al exterior tienen como destino lugares con los que sostenemos Tratados de Libre Comercio (TLC) u otros acuerdos comerciales.

El trabajo del Perú por tener 23 tratados comerciales ha llevado a que seamos el octavo país con más acuerdos, según la Organización Mundial de Comercio.

y es que, el Perú se ubicó en el puesto 12 de los países con mayor exportación de frutas y hortalizas a nivel mundial, complementó Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap). Asimismo, es líder en la exportación mundial de arándanos y uvas.

El sector exportador, según Adex, representa el 25% del PBI. El país cuenta con 23 acuerdos comerciales.

Para este año, Amaro estimó que las agroexportaciones superarían los US$16.000 millones, aunque el segmento enfrenta riesgos como la elección del futuro gobierno para el siguiente quinquenio, la posibilidad de un Fenómeno de El Niño y el alza de los precios del petróleo y de los fertilizantes por el conflicto en Medio Oriente.

A su vez, las exportaciones totales en Perú crecerían entre 4,5% y 5%, proyectó Vásquez, considerando que este es un año retador por la desaceleración de la economía mundial y los conflictos bélicos que han elevado el costo de combustibles y de materias primas. Además, esta situación ha afectado la logística del comercio exterior.

Propuestas electorales

En el marco electoral, entre las propuestas de Juntos por el Perú, cuyo candidato presidencial es Roberto Sánchez -extitular del Mincetur-, está la renegociación de los TLC y otros acuerdos comerciales “que afecten la soberanía nacional o atenten contra los intereses y la calidad de vida de las mayorías del país”.

Para Vásquez, esto puede generar que los socios comerciales adopten medidas similares que perjudiquen al Perú. Añadió que se debe observar cómo se subsanará el impacto que tendrá esta propuesta a nivel económico y laboral.

“Cuando uno quiere exportar, tiene que estar dispuesto a importar”, apuntó.

A su vez, Amaro consideró que una renegociación de los tratados podría afectar a las empresas que envían sus productos a los destinos con acuerdos comerciales bajo un arancel cero, apuntó.

“Si tú cancelas el TLC, lo primero que van a hacer los países es poner aranceles”, indicó.

Por otro lado, dentro del plan de gobierno de Juntos por el Perú se señala que la política agraria debería priorizar la producción de alimentos saludables para el abastecimiento de la población.

En ese sentido, Amaro recordó que la mayor parte de lo que se siembra en el país está destinado para el consumo interno. Además, recordó, se generan pérdidas cuando hay sobreproducción. Al respecto, consideró que se requieren políticas públicas para apoyar y darles sostenibilidad a los productores agrarios. Esto no debe significar frenar las agroexportaciones.

“Desde su partido han dicho que no van a promover todas las agroexportaciones, refiriéndose al arándano y al espárrago”, señaló.

En ese sentido, como sostuvo Vásquez, la demanda del mercado local no podría atender toda la cantidad producida y exportada al mundo. Ello podría reflejarse en una pérdida de empleos e incrementar los niveles de pobreza, señalaron ambos expertos.

Para Amaro, un punto de preocupación la llamada ‘segunda reforma agraria’ promovida por Sánchez, recordando que en la primera reforma –durante el régimen de Juan Velasco– se expropiaron hectáreas que fueron ser distribuidas a los campesinos. Esto, aunque Sánchez haya señalado en el programa digital ‘Brutalidad política’ que no se realizarán expropiaciones, sino una industrialización del agro en la que se contempla la tecnificación.

Por otro lado, en el plan de gobierno de Fuerza Popular, cuya candidata es Keiko Fujimori, se plantea la promoción de la defensa comercial del agro peruano con medidas antidumping y licencias estacionales.

De acuerdo con Vásquez, se necesita conocer con más detalle dicha propuesta, pero recordó que estas medidas se aplican para competencias desleales en el mercado y bajo decisiones técnicas.

Añadió que aplicar ello bajo un direccionamiento político podría llevar al incumplimiento de compromisos internacionales. En ello coincidió Amaro, explicando que el Indecopi es la entidad que inicia los estudios técnicos para determinar si existe o no dumping en determinado producto dentro del mercado local.

Otra propuesta de Fuerza Popular es la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 2.0 en la que se aplique inteligencia artificial y en la que operen la Sunat, aduanas, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Promperú.