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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Christian Silva

Uno de los sectores económicos más importantes es el exportador, que en el 2025 registró US$90.082 millones y un crecimiento de 21,2% frente al 2024, de acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Dentro de este rubro, las agroexportaciones alcanzaron US$15.013 millones, agregó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).