Resumen

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(Foto: AFP)
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Por Redacción EC

La calificadora de riesgo Fitch Ratings estimó que el Perú no cumpliría con alcanzar la meta del límite de déficit fiscal, de 1,8% del producto bruto interno (PBI) este año.