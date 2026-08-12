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Resumen

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En términos mensuales, la inflación aumentó una décima después de haber registrado una caída anterior del 0,4%. Foto: GEC.
En términos mensuales, la inflación aumentó una décima después de haber registrado una caída anterior del 0,4%. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) bajó una décima hasta 3,4% en julio influenciado por una disminución en los precios de la energía y a tono con los pronósticos de los analistas, que preveían una continuación en la caída de los combustibles tras el pico provocado por la guerra en Irán.

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