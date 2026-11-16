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Revolut aseguró que toma nota de la decisión del Tribunal de Milán y que “colaborará plenamente” con las autoridades italianas, según declaró un portavoz de la entidad a medios italianos. Foto: EC.
Revolut aseguró que toma nota de la decisión del Tribunal de Milán y que “colaborará plenamente” con las autoridades italianas, según declaró un portavoz de la entidad a medios italianos. Foto: EC.
Por Agencia EFE

El Tribunal de Milán (norte de Italia) decretó este lunes la administración judicial durante un año de la sucursal italiana del banco digital Revolut, tras detectar “graves carencias” en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales que habrían facilitado movimientos sospechosos por valor de 76,5 millones de euros.

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