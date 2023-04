Sin embargo, consideran excesivamente optimista el reciente anuncio efectuado por el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, sobre el mar de La Libertad, el cual tendría el potencial para producir 200 mil barriles diarios al 2027. Esto, a colación de las actividades exploratorias que la estadounidense Anadarko viene desarrollando en los lotes Z-61, Z-62 Z 63, ubicados en la Cuenca Trujillo.

“Si continuamos esta labor de exploración y se reconfirma con las perforaciones, podríamos hablar de que aquí a cuatro años, máximo, estaríamos produciendo casi 200.000 barriles diarios en esta zona”, informó el ministro el pasado 29 de marzo.

Pero los especialistas toman con pinzas estas declaraciones por una sencilla razón, y es que en ninguno de dichos lotes la estadounidense ha efectuado estudios de sísmica ni perforado pozos, por lo que “es imposible hacer un cálculo [de producción] como no sea uno estrictamente político,”, apunta Jorge Pérez-Taimán, ex vicepresidente legal de Occidental Petroleum (matriz de Anadarko).

De acuerdo a información de Perú-Petro, Anadarko no ha realizado todavía trabajos de levantamiento sísmico (geofísica), ni mucho menos ha perforado un pozo exploratorio.

Lamentablemente, no hallo petróleo frente a Tumbes, pese al enorme potencial existente. (Foto: USI)

EXPLORACIÓN MAR ADENTRO

Si bien la estadounidense ha concluido la primera fase exploratoria en el mar de La Libertad, su foco ha sido el re-procesamiento de levantamientos sísmicos desarrollados por empresas que han explorado la zona con anterioridad.

Estas evaluaciones han permitido que Perú-Petro estime la existencia en la Cuenca Trujillo de hasta 4,4 billones de barriles de petróleo en recursos prospectivos, es decir, acumulaciones inferidas que todavía no se han develado.

Para descubrirlas, apunta Víctor Sanz, profesor de geología de la UNI, hace falta realizar sísmica y pozos exploratorios, actividades que Anadarko no ha efectuado todavía.

Por tal razón el geólogo califica como “curiosas y excesivamente optimistas” las declaraciones de Oscar Vera.

"No hay manera de decir que se producirán 200 mil barriles diarios de petróleo. Lo digo como técnico"

“Creo que allí ha habido un error porque, si no se ha hecho ningún trabajo de exploración ni perforado ningún pozo, no hay manera de decir que se producirán 200 mil barriles diarios de petróleo. Lo digo como técnico, porque soy geólogo petrolero y no un adivino”, anota.

Para Pérez-Taiman el tema es claro: se trata de una “fantasía política” para “tratar de levantar el alicaído ánimo de los profesionales petroleros”, venido a menos por las noticias adversas que pueblan el sector hidrocarburos.

Las operaciones petroleras mar adentro generan actualmente poco más de 4.500 barriles diarios de petróleo, procedentes del lote Z-2B, que desde este año pasará a manos de Petro-Perú. Foto: Vanessa Romo.

Este Diario se comunicó con el Minem para que comente las opiniones de los especialistas en petróleo, pero al cierre de este artículo no obtuvimos respuesta.