La moda y la realidad del abastecimiento global para la industria: “Las decisiones se están tomando a muy corto plazo”

En el marco de Colombiatex 2026, uno de los principales encuentros de la industria textil y de la moda en la región, Chisco García, fundador de 3S Institute, participó como ponente con la conferencia “Geografía del valor: mapa de abastecimiento global”, en la que analizó los cambios estructurales que atraviesa la cadena de abastecimiento a nivel mundial.

Tras su presentación, El Comercio conversó en exclusiva con García sobre cómo se están tomando hoy las decisiones de producción, el impacto de los aranceles y la geopolítica, el nuevo rol de Asia, la evolución del fast fashion y las oportunidades que se abren para América Latina y el Perú.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

-¿Cómo se está reconfigurando hoy el mapa global de abastecimiento textil y qué cambios estructurales se están observando frente a años previos?

La reestructuración ya no se puede enfocar ni siquiera en el medio plazo, y mucho menos en el largo. Las decisiones se están tomando a muy corto plazo, prácticamente en el día a día, en función de lo que va ocurriendo. Hoy lo más importante es ser flexibles y tener cintura para poder reaccionar en base a lo que vaya pasando. En ese contexto, hay elementos que tienen que ser transversales a esas decisiones, como la digitalización y la sostenibilidad, que ayudan a acompañar ese proceso.

-¿Factores como costos, tiempos de entrega o riesgos geopolíticos están pesando hoy en esas decisiones?

Sí, pesan y mucho. Por eso es tan importante contar con herramientas que permitan tomar decisiones más rápidas y valorar precios, tiempos de entrega y otras variables que, al final, te van a hacer tomar una decisión u otra.

-¿Qué cambios observa hoy en el rol que cumple Asia dentro de las estrategias de abastecimiento de las marcas frente a otras regiones?

Asia es muy grande y no se puede analizar como un bloque único. En China hay un cambio estructural absoluto con el tema de los aranceles, con el crecimiento del país y con el aumento de precios. Al mismo tiempo, hay otros países que están avanzando con valores añadidos, como Camboya, por la ausencia de aranceles, o India, donde se desarrollan productos artesanales que no se pueden fabricar en otros sitios. Hay diferentes realidades dentro del continente.

-Desde su experiencia en fast fashion, ¿qué componentes operativos de ese modelo siguen funcionando hoy y cuáles han dejado de ser viables?

El fast fashion es una gran conversación, pero con el paso de los años el propio concepto se ha quedado obsoleto. Lo que se consideraba fast fashion hace diez años hoy es un ultra fast fashion que, en muchos casos, no está respetando los mínimos que se tienen que considerar para incluso entrar dentro del sector. Ese modelo ha sido reemplazado por otro aún más acelerado, que de todas maneras tiene que supeditarse a normas básicas de cumplimiento y de legislación, como el resto de la industria.

En su ponencia, Chisco García sostuvo que el abastecimiento global ya no se define por regiones fijas, sino por decisiones de corto plazo y capacidad de reacción.

-¿Qué errores del modelo fast fashion no deberían repetir hoy las empresas textiles que buscan crecer o escalar en América Latina?

Estamos hablando de un fenómeno global. Esto está sucediendo en Europa y en otros mercados, con legislaciones que van reaccionando, como el tema de los ‘minimis’ (envíos de bajo valor que ingresan sin pagar aranceles) o las normas de sostenibilidad que están por salir (exigencias regulatorias de sostenibilidad, principalmente en Europa). No es algo exclusivo de la región, sino un ajuste que se va a dar a nivel mundial.

-En este nuevo escenario global, ¿dónde ve hoy la principal oportunidad competitiva de América Latina dentro de las cadenas globales de valor del sector textil?

América Latina tiene una parte increíble de cultura que aporta al desarrollo del producto y también a los valores a la hora de producir. Hay una curaduría y un trabajo con artesanos que aportan un valor diferencial. Hoy la región tiene mucho que contar y ese es uno de los valores que debería abanderar frente al mundo.

-En su ponencia, habló del “Made in” como un elemento cada vez más relevante. ¿Qué tan determinante se ha vuelto hoy el origen del producto?

El primer factor que trasciende sobre el resto son los aranceles. A la hora de decidir dónde producir una prenda, si ese origen implica un porcentaje adicional que no se puede asumir en costos, ese se convierte en el primer driver de decisión.

-A partir de la diversificación hacia países como Turquía, Bangladesh, Camboya, Vietnam o India, ¿cómo están equilibrando hoy las marcas variables como costo, especialización productiva o riesgos políticos?

Las decisiones de compra se están tomando cada vez más tarde; es decir, más cerca de la fecha de producción o entrega. En lugar de comprar a seis meses vista, se está comprando mucho más cerca de la fecha. En ese contexto, los tiempos de entrega y la proximidad se vuelven factores muy relevantes en la toma de decisiones.

-También mencionó que África, en particular Etiopía, empieza a posicionarse como un nuevo polo productivo. ¿Qué factores explican ese movimiento y qué riesgos u oportunidades abre para las marcas?

Es una cuestión de oferta y demanda. Durante los últimos 30 años la fabricación se fue concentrando en Asia, los países crecieron y los precios se incrementaron. Hoy África tiene muchas oportunidades para asumir parte de esa producción, siempre que se haga bien y sin incurrir en los errores del pasado.

-Mirando al Perú desde una perspectiva comparativa regional, ¿dónde cree que está su mayor potencial dentro del abastecimiento global?

El Perú tiene un valor competitivo enorme asociado a la calidad. El algodón Pima es algo que no se encuentra en ningún otro lado y hay una experiencia productiva muy sólida. Desde la perspectiva de los compradores, el Perú se posiciona como uno de los productos premium que pueden elegir en el mundo.

-Pensando hacia los próximos años, ¿cuál considera que es hoy el mayor riesgo para una empresa textil?

El mayor riesgo es no estar al día. La moda exige estar muy encima de lo que está pasando, no solo en términos de tendencias de producto, sino también de tendencias sociales y de contexto. Hoy la digitalización y la sostenibilidad tienen que estar necesariamente en la perspectiva de todos.