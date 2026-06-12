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Ximena Zavala Lombardi, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Andino Inversiones Global, analiza la plata está; la obra, no
Ximena Zavala Lombardi, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Andino Inversiones Global, analiza la plata está; la obra, no
Por Ximena Zavala Lombardi

Gane quien gane esta elección va a gobernar con un margen estrecho y con medio país en contra. Millones votaron por descarte, por el mal menor. Y el voto de los territorios más pobres volvió a decir lo de siempre: que ahí el Estado nunca llegó. Ni con agua, ni con postas, ni con caminos, ni con un colegio decente.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.