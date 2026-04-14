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Resumen

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la AIE ha revisado fuertemente a la baja sus previsiones para este año y ahora estima que será de media de 104,259 millones de barriles diarios (mb/d), lo que significa 730.000 barriles diarios (b/d) menos de lo que había calculado en marzo. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)
la AIE ha revisado fuertemente a la baja sus previsiones para este año y ahora estima que será de media de 104,259 millones de barriles diarios (mb/d), lo que significa 730.000 barriles diarios (b/d) menos de lo que había calculado en marzo. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Agencia EFE

La producción de petróleo sufrió un desplome de 10,1 millones de barriles diarios (mb/d) en marzo por la guerra en Medio Oriente, lo que constituye la mayor caída de la historia, señaló este martes la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que advirtió de que las pérdidas en el mercado serán mayores en abril.

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