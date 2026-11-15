Las anomalías de temperatura y precipitación asociadas al fenómeno de El Niño (FEN) afectan de forma distinta a cada región productora y tipo de cultivo. Con un evento que se prolongaría hasta el invierno de 2027, sus impactos sobre el agro ya se evidencian. En la medida en que se intensifiquen, los ingresos de los hogares que dependen de esta actividad se verán afectados, así como los precios al consumidor.

Calor que no permite crecer

Los cultivos orientados a la agroexportación se concentran en la costa, donde las altas temperaturas producto del FEN dificultan la floración y maduración de frutas como el arándano, la uva, el mango o la palta, lo que reduce su rendimiento.

El arándano, cuyo pico de producción se concentra entre setiembre y diciembre, ya muestra caídas. Su producción cayó 19% en setiembre. Además, Proarándanos redujo su proyección y estima que el volumen exportado de esta campaña sería 21% menor que la anterior.

(Foto: Midagri)

La uva y el mango florecen y crecen entre julio y noviembre, meses de temperaturas normalmente bajas, pero en el 2026 ha coincidido con un FEN extraordinario. Por su parte, el periodo de desarrollo de la palta en la costa, entre agosto y mayo, se está viendo afectado por el fuerte calor, según Prohass, y se esperan caídas durante el pico de producción en el segundo trimestre del 2027.

Si las altas temperaturas se prolongaran hasta mediados del próximo año también afectarían a las campañas del 2027 y retrasarían la recuperación del sector, cuyos volúmenes de producción recién se normalizarían en el 2028.

Sequías

Los cultivos para el mercado interno se producen principalmente en la sierra y la selva, donde el mayor riesgo del FEN es la falta de lluvias. Según cifras preliminares de CHIRPS (conjunto de datos satelitales y meteorológicos), Junín, Huancavelica y Cusco atraviesan su temporada de lluvias más seca desde 1991, y Puno, la tercera más seca. En estas regiones, más del 70% de la superficie agrícola depende exclusivamente de las lluvias.

Una doctora española defendió al tubérculo más ignorado que aporta muchos nutrientes y beneficios para la salud. (Foto referencial: Freepik)

La sequía coincide con el inicio de la campaña de siembra 2026-2027. En agosto y setiembre la superficie sembrada de los 10 principales cultivos transitorios se redujo en 22% versus el promedio de siembra de los últimos cinco años, con la mayor caída en hectáreas del maíz amiláceo (46%) y la papa (20%). Ello reduciría la producción del segundo trimestre del 2027, cuando se concentran las cosechas. Por ejemplo, en el 2023, las sequías afectaron el 39% de las hectáreas de la macrorregión sur, casi el triple del promedio nacional, y redujeron la producción de cultivos como la papa, que cayó 10%.

“Luego de este FEN, reducir la vulnerabilidad al clima de millones de peruanos dedicados al agro continúa siendo una deuda pendiente y debe ser priorizada”.



El arroz enfrentaría las dos caras del FEN. En la costa norte, las lluvias intensas inundarían las siembras de la campaña de verano y las altas temperaturas reducirían su rendimiento, y lo expondrían a plagas y enfermedades. En la selva, en cambio, el riesgo es la sequía. Desde setiembre, la Amazonía atraviesa su temporada de lluvias más seca desde 1991, y en San Martín y Amazonas, principales regiones productoras, más del 80% de la superficie agrícola depende solo de las lluvias.

Impactos en los hogares

El agro concentra más de un tercio del empleo en varias de estas regiones, superando el 60% en Huancavelica. Así, el FEN pone en riesgo los ingresos de casi tres millones de personas del sector agropecuario, cuya pobreza puede ser el doble en el norte y cerca del triple en el centro del país, al compararla con los hogares no agropecuarios.

Precios se encarecen. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Además, la menor oferta agrícola presionaría al alza los precios de los alimentos en la primera mitad del 2027. En el 2017, por ejemplo, la inflación de alimentos y bebidas llegó hasta 5,6% en marzo, impulsada por el alza del limón, la arveja y el tomate. Aunque este efecto sería transitorio, pues los precios se normalizarían conforme se recuperen las cosechas, esta vez el FEN coincide con una inflación que lleva ocho meses fuera del rango meta, deteriorando el bienestar de los hogares.

El gobierno ha anunciado créditos de bajo costo focalizados en estos productores y la activación de seguros agrícolas. Luego de este FEN, reducir la vulnerabilidad al clima de millones de peruanos dedicados al agro continúa siendo una deuda pendiente y debe ser priorizada.