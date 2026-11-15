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Resumen

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(Foto: Alessandro Currarino | GEC)
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Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

Las anomalías de temperatura y precipitación asociadas al fenómeno de El Niño (FEN) afectan de forma distinta a cada región productora y tipo de cultivo. Con un evento que se prolongaría hasta el invierno de 2027, sus impactos sobre el agro ya se evidencian. En la medida en que se intensifiquen, los ingresos de los hogares que dependen de esta actividad se verán afectados, así como los precios al consumidor.

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