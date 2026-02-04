Sostenibilidad fiscal, participación femenina y un nuevo sistema de voto electoral: las propuestas para mejorar las políticas públicas en el país

Tres expertos presentaron distintas propuestas de políticas públicas en el segundo evento de la iniciativa ‘Agenda 2026: políticas públicas para retomar el desarrollo’, organizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP).

En este marco, Arlette Beltrán, vicerrectora académica de la Universidad del Pacífico, explicó que esta Agenda 2026, que contempla 15 propuestas, tiene como objetivo impulsar el debate electoral, donde los candidatos tengan elementos para elaborar planes de gobierno, y fomentar reflexión al público.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Contexto internacional

Mercedes Aráoz, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, sostuvo que hay políticos han optado por políticas comerciales más restrictivas bajo una mirada nacionalista. En este escenario también se presentan los conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia, o las tensiones en lugares como Taiwán.

En este contexto internacional, Aráoz apuntó que la sostenibilidad fiscal del país es clave para generar la confianza de atraer inversiones en el país.

“Si no tenemos sostenibilidad macroeconómica, es muy poco probable que la gente comience a confiar en nuestra economía y en hacer inversiones. Podemos tener ventajas comparativas y generarlas, pero no [las estamos generando], porque las condiciones podrían no ser las adecuadas”, expresó.

Por ello, resaltó que se debe persistir en tener instituciones sólidas, como es el caso del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) o apuntar a tener un Ministerio de Economía que defienda la hacienda pública. A ello se suma el éxito del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, agregó Araoz, respecto a la variedad de acuerdos comerciales que se han concretado con otros países o bloques económicos.

Participación femenina en mipymes

En el segundo evento de la Agenda 2026, Beatriz Rodríguez, investigadora del CIUP, presentó el estudio “Acciones para el fortalecimiento de las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) propiedad de, lideradas por o con alta participación de mujeres”, elaborado junto con Laura Milanés. investigadora independiente.

Rodríguez explicó que la informalidad femenina alcanzó el 74,3% en el 2024 a nivel nacional. Asimismo, se identificó que el 15,4% de mujeres se encuentran empleadas como trabajadoras familiares no remuneradas.

No obstante, la investigadora advirtió que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de la Mujer recopilan cifras muy generales respecto a la situación laboral de la población femenina, y precisó que no necesariamente existe información detallada a nivel micro.

En ese sentido, la investigadora recomendó que, para obtener una mejor medición de la presencia femenina en las mipymes, se debe identificar a estas empresas según los criterios de participación femenina en cada uno de los niveles jerárquicos.

Asimismo, recomendó la creación de un barómetro -que sería implementado en marzo- de capacidades organizacionales de las mipymes peruanas para medir la gestión del entorno, del conocimiento y de la economía del cuidado.

Posteriormente, Javier Albán, investigador del CIUP y politólogo, abordó los problemas de fragmentación política que afectan al país de manera progresiva en los últimos años.

En un contexto electoral, Albán planteó sustituir el sistema de votación de una primera y segunda vuelta en la elección presidencial para que se opte por un proceso de voto aprobatorio en una sola vuelta, con lo cual se elegiría al candidato que obtenga la mayoría de estos votos.

“Lo que se busca es reducir el riesgo de que el presidente electo sea ‘el mal menor’ y que resulte electo alguien con un rechazo muy alto. En vez de eso, [hay que] fomentar a los partidos a hacer campañas para convencer a una mayoría desde el inicio; no solo a un sector que los ayude a pasar a la segunda vuelta. Con este sistema, el ganador siempre sería la opción más aprobada por más peruanos”, remarcó.