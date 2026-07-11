La ejecución presupuestal entre los 42 distritos de Lima no mejoró en los últimos 10 años, pero ocho gestiones ediles lograron algo que no se había alcanzado en al menos los dos períodos anteriores: alcanzar el 100% de gasto en proyectos de inversión (obras).

Los distritos que consiguieron ejecutar todo su presupuesto asignado son Jesús María, La Molina, Lurigancho-Chosica, Pueblo Libre y Puente Piedra, quienes lo lograron una sola vez, entre 2024 y 2025. Mientras que Santa María lo consiguió en dos oportunidades (2023 y 2024). Surco es la única administración que mantuvo una ejecución óptima por tres años consecutivos, entre 2023 y 2025. En la primera mitad de este 2026-el último año- la gestión del alcalde Carlos Bruce se encuentra entre los cuatro distritos de Lima que han superado el 50% de ejecución en obras.

Al respecto, el alcalde Bruce dijo confiar en que alcanzarán a cerrar este año con otro 100%. “La ejecución del 100% por tres años consecutivos responde a un trabajo de planificación con el equipo técnico que armamos en la gestión. Si bien este trabajo se ajusta año a año, lo importante es tener claras las prioridades desde el arranque del periodo”, dijo al ser consultado por este Diario.

La ejecución presupuestal municipal no despega en 2026. (Foto: Andina)

A nivel general, el promedio de ejecución de lo que va del período 2023-2026 es de 60%, similar al del período 2015-2018. En los últimos 10 años, las 42 gestiones ediles de Lima no lograron ejecutar S/4.900 millones de soles del presupuesto asignado para obras. Ate aparece entre los tres primeros distritos con mayor presupuesto no ejecutado en los tres períodos de los últimos 10 años. Villa El Salvador repite panorama similar en los últimos dos períodos. San Juan de Lurigancho aparece entre los cinco peores ejecutores en los períodos 2019-2022 y 2023-2026. Los tres son distritos con alta densidad poblacional y presupuestos relativamente grandes dentro de Lima.

Reducciones y devoluciones

María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), apuntó que en varias de las municipalidades de la capital peruana se han reducido el presupuesto en inversión en un 24% en el 2026 frente al 2025.

Pese a ello, aún no se ha observado una mejora en la ejecución en inversión, por lo que Ormeño agregó que muchos de los proyectos se concentran en obras de transporte, donde también la ejecución registra bajos índices de avance.

La especialista indicó que, además de mirar el nivel de gasto respecto al presupuesto de inversión, las municipalidades deben verificar los proyectos enfocados en el cierre de brechas.

Por otro lado, Gustavo Jiménez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señaló que en el 2025 se devolvieron alrededor de S/450 millones de los presupuestos de inversión que tenían los distritos de Lima Metropolitana.

“El problema es el planeamiento. Es imposible manejar una ciudad que está tan segregada en distritos con diferentes tamaños”, comentó.

En ese sentido, indicó que, por ejemplo, en el 2025 San Juan de Lurigancho se devolvió S/5 millones de inversión y en Miraflores unos S/9 millones. Es así que, sostuvo, hay un problema generalizado de gestión y de un recurso humano no idóneo para la realización de los expedientes técnicos y el avance de los proyectos.

Caso contrario es Surco, cuya devolución en el 2025 fue de S/1 millón en inversión, apuntó. “La ejecución de inversiones de Surco con Carlos Bruce ha sido muy eficiente”, consideró.

En este último semestre previo al cambio de gobiernos subnacionales, Jiménez apuntó que se puede mejorar la ejecución de inversión con una buena gestión en las formulaciones de los proyectos. Ello implica que las municipalidades cuenten con personal que conozca de inversión pública para formular las obras.

En la misma línea, Ormeño consideró que los cambios no deben de ocurrir con las nuevas administraciones, sino que se deben de contratar a personas con capacidad técnica lo antes posible y no bajo una decisión política. Frente a las elecciones regionales y municipales de octubre, la experta agregó que los votantes deben tener un voto informado y conocer el equipo técnico que acompaña a los candidatos.