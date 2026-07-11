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Resumen

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En los últimos 10 años, las 42 gestiones ediles de Lima no lograron ejecutar 4.900 millones de soles del presupuesto asignado para obras.
En los últimos 10 años, las 42 gestiones ediles de Lima no lograron ejecutar 4.900 millones de soles del presupuesto asignado para obras.
Por Christian Silva, Martin Hidalgo

La ejecución presupuestal entre los 42 distritos de Lima no mejoró en los últimos 10 años, pero ocho gestiones ediles lograron algo que no se había alcanzado en al menos los dos períodos anteriores: alcanzar el 100% de gasto en proyectos de inversión (obras).

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.